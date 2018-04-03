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YSK’nın deposunda yangın çıktı

Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının depo kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınırken, depodaki kağıt yığınları yandı.

android-time 00:38 3 Nisan 2018
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YSK’nın deposunda yangın çıktı
Ankara’da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının depo kısmında çıkan yangın, paniğe neden oldu. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu alevler büyümeden kontrol altına alınırken, depodaki kağıt yığınları yandı.

Olay, gece yarısı Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan Yüksek Seçim Kurulunun depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

FOTO İHA

FOTO İHA

DEPODAKİ KAĞITLAR YANDI

Binadan çıkan dumanları görenler, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

FOTO İHA

FOTO İHA

Çağrı üzerine gelen Başkent Elektrik ekipleri, binanın sigortalarını devre dışı bıraktı. Depo içerisinde bulunan kağıtların tutuşması sonucu alevler depoyu sardı.

FOTO İHA

FOTO İHA

Yanan depoda inceleme yapan polis ve bina görevlileri, yanan malzemeleri teşhis etti. Yetkililer yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. İHA

Son güncelleme: android-time 00:4303.04.2018
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