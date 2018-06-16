Yusuf Halaçoğlu, Mansur Yavaş’la birlikte sahaya indi

İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu seçim çalışması için Kayseri’de sahaya indi. Halaçoğlu’na Mansur Yavaş da eşlik etti.

İYİ Parti'nin Kayseri'den aday göstermek istemesinin ardından ailevi durumu nedeniyle İzmir'den aday olmak isteyen ancak bu önerisi de kabul görmeyince liste dışı kalan Yusuf Halaçoğlu, seçim çalışmaları için sahaya indi.

Kayseri'den milletvekili adayı olan emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz'ın seçim çalışmasına destek veren Halaçoğlu, katıldığı toplantıda, “Son 16 yıllık iktidar bir beka sorunundan bahsetmektedir, iktidarda olanlar kendileri olduğuna göre bu beka sorunu kendi iktidarları döneminde ortaya çıktığına göre, o halde Türk milletinin bekası için beka sorununu çözmenin yolu bu iktidarın değiştirmesinden geçmektedir. Kayseri milletvekili adaylarımıza sonuna kadar destek vereceğim” dedi.

15 Temmuz Gazisi emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz'ın organize ettiği toplantıya katılan eski Beypazarı Belediye Başkanı Mansur Yavaş da seçim güvenliğine dikkat çekerek, ıslak imzalı tutanakların alınması halinde usulsüzlük yapılamayacağını vurguladı.

Fatih Eryılmaz da Emniyet teşkilatından ayrılarak siyasete neden atıldığını şöyle anlattı: “Atanamadığı için intihar eden öğretmenlerin, intiharın değil umudun yeşerdiği bir devlet inşası için siyasete atıldık. Mücadelemiz Türkiye'yi normalleştirmek için, huzur ve refah içinde yaşayan bir toplum için, mücadelemiz birbirini dışlamayan, ötekileştirmeyen bir millet için. Mücadelemiz büyük Türkiye için.”