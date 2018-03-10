Geceleri yatmadan önce yatağın altına soğan koyuyordu, nedenini öğrenince çok şaşırdı!

Alternatif tıp bir çok hastalığın tedavisinde hala kullanılıyor. Soğuk algınlığına karşı soğan da kullanılıyor. İşte o yöntem...

Yapılan birçok araştırmada soğanın kalbe iyi geldiği kanıtlandı. Soğanın kokusunda bulunan hidrojen sülfitin damarlara iyi geldiğin biliniyor. Ek olarak soğan antioksidan kaynağıdır. Zinde olmak ve sinir sisteminizi güçlendirmek için antioksidanlar şarttır. Öksürüğe karşı soğan Gün geçtikçe soğuk algınlığına daha çabuk yakalanır hale geldik. Öksürük de soğuk algınlığının olmazsa olmazı. Soğan, öksürüğe iyi geliyor. Yapmanız gereken: 1- Yarım soğanı kâsenin içine koyun. 2- Üstüne kaynar su dökün. Ardından kâseyi yemek masasının üstüne veya yatağınızın altına koyun. 3- Uyuyun. Ertesi gün odanız soğan kokabilir ancak değiyor. Uyandığınızda öksürüğünüzden eser kalmadığını göreceksiniz.