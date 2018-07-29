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Gelin, sahneye çıkarak damadın kaçtığını söyledi

En mutlu günlerini internetten canlı olarak yayınlayan genç çift herkesi şoke etti. Genç kız, damadın kaçması üzerine mikrofonu eline alarak konuklara durumu izah etmeye çalıştı.

android-time 18:12 29 Temmuz 2018
Haberler Günün İçinden
En mutlu günlerini internetten canlı olarak yayınlayan genç çift herkesi şoke etti. Genç kız, damadın kaçması üzerine mikrofonu eline alarak konuklara durumu izah etmeye çalıştı.

24 yaşındaki Manow Jutathip Nimnual ve 20 yaşındaki Phakin Junjerm, ailelerini ve arkadaşlarını çağırarak düğün yapmaya ve bu mutlu günü bütün dünyayla paylaşmaya karar verdi. Çift, düğünlerini duyurmak için dev bir billboard bile kiraladı.

MİSAFİRLERİN HABERİ YOKTU

Geçen hafta düğün için toplanan misafirler, günün tatsız sonlanacağını bilmiyordu. Ancak gelin Manow Jutathip Nimnual sahneye çıkarak, damadın kaçtığını duyurdu.

damat

Damat düğün günü gelini bırakıp kaçtı.

DESTEK MESAJLARI SEL OLDU

Bu anlar, Manow Jutathip Nimnual’in Facebook sayfasında da yayımlandı. Videonun 5 milyonu aşkın kişi tarafından izlenmesinin ardından, dünya basını bu haberi paylaştı. Pek çok kişi, geline destek mesajları yazdı.

Son güncelleme: android-time 18:1729.07.2018
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