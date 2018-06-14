Bir darbe de memleketinden geldi!

Almanya'dan Volkswagen'e 1 milyar Euro'nun üzerinde ceza... Alman firmanın merkezinden gelen bu tarzda büyük bir ceza Almanya otoritelerinin vermiş olduğu en büyük ceza niteliğinde!

Volkswagen’in merkezi olarak kabul edilen Brunswick’teki savcılık, markanın 2007 ve 2015 yılları arasında ürettiği 10.7 milyon aracı yanıltıcı yazılımla sattığı için değil de bu yanıltıcı yazılımı denetleyemediği için böyle bir cezaya çarptırılmasına karar verdi. Savcılık, savcıların “denetim görevlerinde ihlal var” diyerek durumu belirtti. Ayrıca söz konusu ceza araç sahiplerini ilgilendirmiyor.

Evercore ISI analistleri ise bu cezayla alakalı VW markasına karşı yürütülen bütün cezai soruşturmaların sonlandırılmasına yardımcı olacağına inanıyor. Ancak ortaklar arasındaki dava sorunlarını çözeceğini Evercore ISI analistleri de düşünmüyor… Evercore ISI’nin son açıklaması da VW markasına kesilen bu ceza markanın dizel motor skandalı cezaları için ayırdığı 24 milyar euro’luk bütçenin dışından bir kaynakla ödeneceği yönünde. Kaynak olarak markanın gelirleri kullanılacak.

Volkswagen bu yıl dizel motor yazılımlarından kaynaklı(ceza vs.) 4 milyar Euro’luk bir para çıkışı olacağını planlamıştı. Son 1 milyar Euro’luk cezayla bu rakam 5 milyar Euro oldu. Şunu da eklemekte fayda var, bu ceza Ocak 2017’de Volkswagen’in Amerika tarafından kesilen 4.3 milyar Dolar’lık cezasını kabul etmesi üzerine geldi.

Markanın CEO’su Herbert Diess ise VW’nin dizel motor skandalıyla alakalı yaşadığı güven kaybını ortadan kaldırılacağı yönünde ve bunu yapmak için de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Özellikle elektrik motorlu yeni modeller ve dizel motorların çevreyi daha az kirletmesi için geliştirilen sistemler bunlardan bir kaçı.

Volkswagen, Almanya’da ve ülke dışıdna çok sayıda soruşturmayla karşı karşıya. 55 ülke daha marka için yasal işlem başlatıyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Almanya’da “manipülasyona yönelik bir hamle” olabilir diye soruşturma başlatıyor! Tüm bu detaylarla birlikte VW’nin skandala karıştığı günden bu yana ödeyeceği ceza 30 milyar Dolara ulaşabilir yönünde. VW’nin son 3 yıldaki hisse değeri kaybı oldukça yüksek. Özellikle 2015’in ilk çeyreğinde en yüksek değer olan 244.24 Euro’ya ulaşan lot değeri skandalın çıktığı zaman 102 Euro’ya kadar gerilemişti. Günümüzde ise bu değer 155.0 Euro’nun üzerinde.