‘Boyanmış aracın değeri düşer’ diye düşünmeyin!

PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu İş Geliştirme ve İş Çözümleri Müdürü Serdar Gürses, ”boyatılan aracın değeri düşer” kanısının kullanıcılar arasında oldukça yaygın olmasına karşın yanlış olduğunu belirtirken, tam tersine değerini artırdığını belirtiyor. Yeniden boyanan bir aracın tekrar koruma altına alındığını kaydeden Gürses, duvar boyası eskiyen bir evi örnek göstererek boya yenilenmesinin altını çizdi.

Parçası ya da tamamı boyanan ikinci el otomobillerin satışı ne yazık ki boyasız emsallerine göre daha yavaş ve sancılı oluyor. Çünkü ülkemizdeki tüketiciler için boyanmış parça ya da otomobil kusurlu gibi düşünülüyor. Bu durumun ne kadar etkili olup olmadığını PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Ortadoğu İş Geliştirme ve İş Çözümleri Müdürü Serdar Gürses anlattı.

Aracınız çizilse veya küçük bir hasar alsa aracınızı boyatır mısınız?

Tabii ki boyatırım! İki sebepten dolayı boyatırım, 1'si dış görünüşünün bozulmasını istemem, 2'si dış etkenlere karşı koruyucu olan boya tabakası eğer yüzeyden kalktıysa birçok şey başına gelebilir, dolayısıyla yüzeyin tekrar boyanması koruma sağlayacaktır. Bu sebeplerle boyatırım, hatta çok boyatmışlığım da vardır.

Peki araç kullanıcıları niçin araçlarını boyatmak istemiyor?

Bunun sebebi basit, ikinci el değeri düşecek diye ikinci elcilerin çıkartmış olduğu suni bir muhabbet var, bu aracın kapısı boyalı buna 500 TL eksik verelim diyorlar. Sonra aracı alıyorlar, kapıyı boyatıyorlar ve 500 TL fazlasına yine halka satıyorlar. Bu yapay gündemi kim yaratıyorsa ve kim bu parça boyalı diye en çok bağırıyorsa ona gidin, göreceksiniz ki bu işten en çok o kişi veya kurumlar nemalanıyordur. Yazık canım halkımız da bu adamların belirlediği fiyat tarifesine uyuyor.

Yurt dışındaki tüketici boyama konusuna nasıl bakılıyor?

Son derece farklı bir bakış açısıyla karşılaşılıyor. Birincisi yeni boyanmış aracın fiyatı yükselir çünkü bakım yaptırma derdi kalmaz, ikincisi rengi solmuş araç yerine herkes pırıl pırıl olanı tercih eder, gerekirse 1000 Euro fazla para verir ama pırıl pırıl yeni boyanmış olanı alır. Hatta size ilginç bir konuyu söyleyeyim, Almanya'da karşılaştığım bir olayda aracın motoru bir arızadan dolayı değiştirilmişti, yeni motor takılı diye araç sahibi ben bundan satarken de para kazanırım diye bana mutlu mutlu anlatıyordu. Bizde düşünsenize böyle bir şey olduğunu!