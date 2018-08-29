En pahalısı oldu

1962 model Ferrari 250 GTO, Monterey Otomobil Haftası'nda 37.5 milyon sterline satıldı. Ferrari 250 GTO, bir açık artırma ile en yüksek fiyata satılan araç ünvanının sahibi oldu.

Otomobili satın almak isteyen üç kişi 10 dakika boyunca telefon üzerinden teklif verdi. Yeni alıcının ismi açıklanmazken satan kişinin, eski Microsoft mühendislerinden Greg Whitten isimli bir kişi olduğu bildirildi.

The Sun’da yer alan habere göre klasik spor otomobil bugüne kadar bir açık artırma ile en yüksek fiyata satılan araç ünvanının sahibi oldu.

Daha önce satılan en yüksek fiyatlı otomobil ise 29.5 milyon sterline alıcı bulan 1963 Ferrari 250 GTO olmuştu.

Monterey 2018 ihalesinde Ferrari için teklif, şimdiye kadar görülmemiş bir rakam olan 27 milyon sterlin ile başladı.