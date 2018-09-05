Lüks otomobil satışlarında kayıp yok!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı toplam, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,79 azaldı. Bu azalmaya otomobil çerçevesinden bakarsanız da karşınıza çıkacak olan azalma yüzde 50.8 oldu. Pazarda durum bu şekildeyken biz biraz da "lüks otomobil" satışlarına odaklanmak istedik. Ülkemizde satılan premium markaların satış rakamlarını sizler için topladık ve fark ettik ki bu segmentteki kayıplar diğerlerine göre daha az...

2018 yılı itibariyle artan döviz kurları, yükselen vergiler ve bu duruma paralel olarak artan otomobil fiyatlarından dolayı ülkemizin en her şeyi yolunda giden endüstrisi zor zamanlar geçiriyor. Özellikle 2017 yılının rakamlarıyla bu yılın rakamları bir araya geldiğinde farkın ne kadar açıldığını görmeniz mümkün. Ancak bazı markalarda durumlar öyle sanıldığı kadar kötü değil…

Mesela bu yılın ilk sekiz aylık dönemine göre Audi, 9098 adetlik satış yapmış. Geçen yıl ise bu rakam 10998 imiş. Ya da BMW geçen sene 10 bin 105 adetlik satış rakamına ulaşmışken bu yıl 9546 adet satış gerçekleştirmiş. Bir de Volvo var mesela, o markanın satışları ise geçen yıla göre yüzde 50’nin üzerinde artmış. Her neyse biz sizleri bu rakamlarla baş başa bırakalım…

Aston Martin

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin, ürün gamında yaptığı yenilikleri yavaş olsa da Türkiye pazarına da sunuyor. Bu yeniliğin ilk meyvesi olan Vantage’ı Türkiye’de yollarda görmeniz mümkün. Marka 2018 yılı Ocak-Ağustos aralığında toplam 8 adetlik satışa sahip. Bu rakamın yarısını DB11 modeli oluşturuyor. Markanın 2017 yılının aynı dönemindeki satış adedi ise 15 idi.

Audi

Ülkemizde sevilen otomobil markalarından biri olan Audi premium ve lüks markalar arasında en çok satanlardan biri olarak öne çıkıyor. 2018 yılının ilk 8 ayında 9098 adetlik satış rakamına ulaşan markanın geçen yılın aynı dönemindeki performansı 10998 idi. Markanın en çok tercih edilen modelleri ise sırasıyla A3 Sedan, A4, A6 gibi sedan modeller.

Bentley

VW grubunun en lüks markası olan Bentley, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 6 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Markanın geçen yılın aynı dönemindeki durumu ise 8 adet olarak kaydedilmiş. Bentley’in en çok satan modeli ise GT V8 olmuş durumda.

BMW

Bavyeralı üretici ülkemizde en çok tercih edilen premium markalar arasında ikinci sırada yer alıyor. Marka bu yılın ilk sekiz

ayında toplam 9546 adetlik satış rakamına ulaşmışken geçen yılın aynı dönemindeki rakam 10 bin 105 idi. Bu yılın satışlarının ise ilk sırasında 5 serisi yer alıyor.

Ferrari

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari ülkemizde bu yılın ilk sekiz ayında toplam 13 adetlik satışa ulaştı. Geçen yıla baktığımızda ise aynı dönemde 9 adetlik satış yapıldığı görülüyor. Ferrari bu yıl ülkemizde en çok üzeri açık modellerini sattı. Bunlar 488 Spider ve Portofino.

Infiniti

Nissan markasının premium segmentteki oyuncusu olan Infiniti bu yılın ilk sekiz ayında toplam 16 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Marka geçen yılın aynı döneminde ise 72 adetlik satış gerçekleştirmişti. Bu yıl ve geçen yılın arasında 5 kat fark olması şaşırtıcı! Markanın 16 adetlik satışının 15’i Q30 modelini dizel motorlu versiyonundan oluşuyor.

Jaguar

Ülkemize Borusan Otomotiv tarafından ithal edilen Jaguar markası, ilk sekiz ayın sonunda toplam 108 adetlik satış rakamına ulaştı. Geçen yıl bu rakam 220 olarak kaydedilmiş. Bu yılın satışının büyük bir bölümünü ise E-Pace ve F-Pace SUV modelleri oluşturmuş durumda.

Jeep

Fiat çatısı altında işlem gören marka ürün gamını gelecek 5 yıl içerisinde yenileyeceğini bu yaz başında açıklamıştı. Bu açıklamaya rağmen markanın ilk sekiz aydaki performansı 1401 adet olarak gözüküyor. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 1300 olarak kayıtlara geçmiş.

Lamborghini

Ülkemize Doğuş Otomotiv tarafından ithal edilen ünlü spor otomobil üretisi marka bu yılın 8 ayında sadece 2 adetlik satış gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ise rakam 4 idi.

Land Rover

Dünya üzerindeki en iyi SUV üreticilerinden biri olan Land Rover ülkemizde bu yılın ilk sekiz ayında toplam 814 adet satış gerçekleştirmiş durumda. Geçen yılın aynı döneminde ise rakam 1068 idi. Bu yılki satışlara bakıldığında Range Rover Sport ve Range Rover Velar modellerinin en çok satan iki model olarak öne çıktığını görmek mümkün.

Lexus

Japon lüks otomobil üreticisi Lexus, özellikle hibrit teknolojisini her modelinde sunmasıyla fark yaratıyor. Buna rağmen marka bu yılın ilk 8 ayında toplam 37 adet satış yapmış durumda. Geçen yıl ise bu rakam 52 idi.

Maserati

Ülkemize Fer-Mas tarafından ithal edilen marka bu yılın ilk 8 ayında 32 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Geçen yıl ise markanın performansı 38 idi. Özellikle SUV model olan Levante’nin ürün gamına eklenmesi, markanın satışlarına direkt olarak yansıdı. Bu yılki satışların 25’i Levante olarak kaydedilmiş.

Mercedes-Benz

Alman otomotiv devi, lüks segmentte ülkemizde en çok tercih edilen marka olarak dikkat çekiyor. İlk sekiz ayın sonunda Mercedes-Benz toplamda 11 bin 549 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda. Geçen yıl ise bu rakam 15 bin 141 idi. Geçen yıla göre kaybın yüzde 20’nin üzerinde olduğu dikkat çekiyor…

MINI

Borusan Otomotiv tarafından satılan MINI, bu yılın ilk sekiz ayında toplam 759 adetlik satışa ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 750 idi.

Porsche

Alman spor otomobil üreticisi Porsche’nin satış rakamlarındaki istikrarlı ilerleyişi devam ediyor. Özellikle Macan, Cayenne SUV modelleri ve Panamera dört kapılı modeli sayesinde marka pazara tutunmaktan ziyade ilerleyişine devam etti. Marka bu yılın ilk 8 ayında 438 adetlik satış gerçekleştirirken bunun yarısından çoğunu Macan modeli oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde ise markanın satışı adeti 435 idi.

Volvo

XC90, S90 ve XC60 modellerinden sonra yenilenen ürün gamına XC40’ı da ekleyen Volvo, bu yılın ilk 8 ayında toplam 3748 adetlik satış rakamına ulaştı. Bu rakamın çoğunluğunu S60 sedan oluştursa da XC90 ve XC60’ın SUV modellerinin satış rakamları da oldukça iyi. Geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 2329 olarak gerçekleşmişti.