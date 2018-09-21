Öğrenci dostu okul otobüsü

Karsan, 8.1 metre uzunluğundaki konforlu ve ekonomik yolcu otobüsü Star’ın okul versiyonunu ilk kez IAA Hannover Fuarı’nda tüm dünyanın beğenisine sundu. Star okul otobüsünde şoför alkol testi, koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme ve acil çıkış kapısı gibi güvenlik önlemleri bulunuyor.

Yerli üretici Karsan, 8.1 metre uzunluğundaki yolcu otobüsü Star'ın okul versiyonunu ilk kez IAA Hannover Fuarı'nda tüketicilerin karşısına çıkardı. Star okul otobüsünde sunulan şoför alkol testi ve araçta öğrenci unutmayı engelleyen koltuk sensörü öğrencilerin maksimum güvenliğini sağlarken, iki veya üç nokta emniyet kemeri, acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı gibi birinci sınıf güvenlik sistemleri sayesinde velilerin gözü asla arkada kalmıyor.

“Önceliğimiz Fransa, İspanya ve İtalya”

Star okul otobüsünün hem öğrencilere hem de sürücülere birinci sınıf bir yolculuk sağladığını belirten Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, “Star'ın okul otobüsü versiyonu üstün güvenlik sistemleri, konforu ve bir o kadar ekonomik olmasıyla ön plana çıkıyor. İlk kez IAA Hannover Fuarı'nda sergilediğimiz Star okul otobüsümüz, fuarın hemen ardından roadshow kapsamında Fransa'ya gidecek. Öncelikli pazarlarımızı ise Fransa, İspanya ve İtalya olarak belirledik. Star okul otobüsünde seri üretime Aralık ayında başlayacağız” diye konuştu.



Akıllı koltuk sensörüyle öğrencilerin unutulmasını engelliyor!

Star okul otobüsünde, sürücü alkol testi, koltuk sensörüyle araçta öğrenci unutmayı engelleme, iki veya üç nokta emniyet kemeri, otobüs şasisi ile üstün koruma, gelişmiş acil fren sistemi, şerit takip sistemi ve acil çıkış kapısı gibi özellikler dikkatleri çekiyor. Sessiz çalışan 185 HP'lik dizel motoruyla tırmanma ve manevra kabiliyeti sunan Star okul otobüsünün, Elektrik Kontrollü Havalı Süspansiyonu (ECAS), 6 ileri manuel veya otomatik vites seçeneği, geniş görüş açısı ve 33 kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor.