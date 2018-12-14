Nevşehir'de. mandalla oynayan bebeğin boğazına mandal yayı kaçtı. Nefes borusuna saplanan yay başarılı bir operasyonla çıkartıldı. Operasyonu gerçekleştiren KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cevatzade, anne babalara önemli uyarılarda bulundu.

Nevşehir’de 1 yaşındaki erkek bebek Ö.Y., dün akşam saatlerinde elinde mandalla oynarken, parçalanan mandalın yayını ağzına aldı. Duruma müdahale eden bebeğin babası, yayı çocuğunun ağzından çıkarmaya çalışırken, yay bebeğin genzine kaçarak saplandı. Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’ne getirilen bebeği, Acil Nöbetçi doktoru Mustafa Alpaslan muayene ederek gerekli tetkikleri yaptı. Çekilen röntgen filmlerinde mandal yayının lokalizasyonu ve durumu belirlendi. Daha sonra, KBB Uzmanı Op. Dr. Ahmet Cevatzade tarafından yapılan başarılı ameliyat sonucunda bebeğin genzine saplanan mandal yayı çıkartıldı.

ANNE BABALAR DİKKAT!

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Cevatzade, ”Özellikle 1-12 aylık döneme karşılık gelen süt çocuğu döneminde bebekler her şeyi ağzına alır. Üzerinde 3 yaş altında kullanılmaması gerektiği yazan ürünlere karşı bazen anne ve babalar pek dikkatli davranmayabiliyor. Bu tarz ürünler boğaza kaçabiliyor. Bu konuda ailelerin küçük çocuklar için yabancı cisim aspirasyonlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Nefes borularına kaçacak parçaları uzak tutmaları gerekiyor. Ayrıca 3 yaş altı çocuklarda çerez gibi küçük parçacıklı maddeleri vermemeleri de gerekir. Ağızdan alınan her türlü yabancı cisim hava yolunu tıkadığında hayati tehlike oluşturur” dedi.

DHA