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Bulduğu tabancayı kurcalarken kazara kendini gözünden vurdu

Samsun'da bir genç, sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancanın kazara ateş alması sonucu gözünden yaralandı. 18 yaşındaki Özgür G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

android-time 15:22 2 Eylül 2018
Haberler Sağlık
Samsun'da bir genç, sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancanın kazara ateş alması sonucu gözünden yaralandı. 18 yaşındaki Özgür G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Özgür G., sokakta bulduğunu söylediği kurusıkı tabancayı kurcalarken tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan metal cisim, Özgür G.’nin sol gözüne isabet etti.

kurusikiyla-kendini-vurdu-iha

Ailesi tarafından özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür G.’nin çekilen tomografi filminde tabancadan çıkan metal cismin gözünün içinde kaldığı tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Özgür G., ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

Son güncelleme: android-time 16:1702.09.2018
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