Enfeksiyonlar, anoksi, metabolik problemler, toksinler, ilaçlar, fizyolojik değişiklikler, travma gibi nedenlerle ortaya çıkan Ensefalopati hastalığı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde... Ensefalopati hastalığı nedir? Ensefalopati hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi...

Alkolik siroz, böbrek yetmezliği veya anoksi gibi birincil bir problemin bir komplikasyonu olarak kabul edilen ensefalopati hastalığı nedir? Genel olarak, bazen fiziksel belirtilere eşlik eden değişen ruhsal durum ile kendini gösteren ensefalopati hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz…

ENSEFALOPATİ NEDİR?

Ensefalopati, beyin hastalığı, hasar veya arıza anlamına gelen genel bir terimdir. Beynin işleyişinin bazı ajan veya durumdan (örneğin viral enfeksiyon veya kandaki toksinler) etkilendiği bir hastalıktır. Ensefalopati, hafıza kaybı veya kişilik değişiklikleri gibi hafif, demans, nöbetler, koma veya ölüm gibi şiddetli arasında değişen çok geniş bir semptom spektrumu sergileyebilir.

Çoğu durumda ensefalopati terimi, beyin arızasına yol açan hastalığın nedenini veya özel koşullarını açıklayan çeşitli terimlerden önce gelir. Örneğin, anoksik ensefalopati, oksijen eksikliğinden kaynaklanan beyin hasarı anlamına gelir ve hepatik ensefalopati, karaciğer hastalığına bağlı beyin fonksiyon bozukluğu anlamına gelir. Ek olarak, diğer bazı terimler ya belirli bir beyin işlev bozukluğuna yol açan vücut koşullarını ya da sendromları tanımlar. Bunların örnekleri metabolik ensefalopati ve Wernicke ensefalopatisidir (Wernicke sendromu). Tıp literatüründe “ensefalopatiyi” değiştiren veya ondan önce gelen 150’den fazla farklı terim vardır.

ENSEFALOPATİ HASTALIĞININ NEDENLERİ

Çok fazla nedeni olan Ensefal hastalığının en belirgin nedenleri; bakteri, virüs ve parazit gibi bula?ıcı hastalıklar, beyine kan damarları ile iletilen oksijenin yetersizliği, kafa bölgesinde meydana gelen travmalar aşırı alkol kullanma ve bu yüzden beyin hücrelerinin ölmesi, karaciğer yetmezliği ve kanseri, böbrek yetmezliğinden dolayı kanın yeterince temizlenememesi, kandaki ?eker oranının çok yükselmesi ve eloktrolit düzeyinin bozulması, beyinde olu?an urlar, civa, kur?un ve amonyak gibi zehirli olarak tanımlanan kimyasallar, beyinde meydana gelen kanama ve iltihaplanmalardan dolayı olu?an basınç deği?imleri, özellikle B1 vitaminin az alınmasını içeren yetersiz beslenme ile uzun süre kullanılan bazı ilaçlar olarak sayılabilir.

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ENSEFALOPATİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

Ensefalopatinin çok sayıda ve çeşitli nedenlerine rağmen, her durumda değişmiş bir ruhsal durum olarak en az bir semptom mevcut. Değişmiş ruhsal durum, yıllar boyunca yavaş yavaş veya hızlı bir şekilde gelişebilir (örneğin, birkaç saniyede koma veya ölüme yol açan beyin anoksisi). Çoğunlukla, değişen zihinsel durum belirtileri dikkatsizlik, kötü yargı veya hareketlerdeki koordinasyon zayıflığı olarak ortaya çıkabilir.

Oluşabilecek diğer ciddi belirtiler şunlardır:

– Letarji,

– Demans,

– Nöbetler,

– Titreme,

– Kas seğirmesi ve kas ağrısı,

– Cheyne-Stokes respirasyonları (beyin hasarı ve koma ile görülen değişik bir solunum şekli) ve koma.

Sıklıkla, semptomların şiddeti ve tipi, beyin hastalığının veya hasarının şiddeti ve sebebi ile ilgilidir. Örneğin, alkol kaynaklı karaciğer hasarı (alkolik siroz) istemsiz el titremelerine (asteriks) neden olabilirken, şiddetli anoksi (oksijen eksikliği) hareketsiz koma ile sonuçlanabilir.

Diğer semptomlar şiddetli olmayabilir ve kranial sinir felçleri gibi daha lokalize olabilir. (beyinden çıkan 12 kranial sinirlerden birinde hasar).

Bazı belirtiler çok ince olabilir ve beyin dokusunda tekrarlanan hasardan kaynaklanabilir. Örneğin, futbolcular ve temas sporları yapan kişilerde sürekli olarak devam eden sarsıntı gibi yaralanmalara bağlı kronik travmatik ensefalopati (CTE), zaman içinde kolaylıkla teşhis edilmeyen yavaş değişikliklere neden olabilir. Bu tür yaralanmalar, yaşamı değiştiren sonuçlara yol açabilecek kronik depresyona veya diğer kişilik değişikliklerine yol açabilir.

Bebekler ve çocuklar bile ensefalopatiye yakalanabilir. Perinatal dönemde, yenidoğanın gelişmesi sırasında beynin kan akımına herhangi bir zararı olması durumunda benzer belirtiler oluşabilir. Rasmussen ansefaliti, tedavi edilmezse inatçı nöbetlere giden ve çocuklarda görülen nadir bir hastalıktır. Otoantikor gelişimine bağlı olabilir. Genellikle genç insanlarda (yaklaşık 4 ila 20 yaş) gelişen bir başka nadir görülen ansefalopati formu, hastanın mitokondrilerindeki yetersiz DNA’ya bağlı MELAS sendromudur (enerji dönüşümden sorumlu olan hücre).

ENSEFALOPATİ TEDAVİSİ

Ensefalopatinin tedavisi semptomların birincil nedenine göre değişir, tüm ensefalopati vakaları aynı şekilde tedavi edilmez.

Farklı nedenlerle farklı “ensefalopati tedavileri” örnekleri şunlardır:

Kısa süreli anoksi (genellikle iki dakikadan az): Oksijen tedavisi

Uzun süreli anoksi: Rehabilitasyon

Kısa süreli alkol toksisitesi: IV sıvıları veya tedavisi yok

Uzun süreli aşırı alkol kullanımı (siroz veya kronik karaciğer yetmezliği): Oral laktuloz, düşük proteinli diyet, antibiyotik

Uremik ensefalopati (böbrek yetmezliği nedeniyle): Altta yatan fizyolojik nedenin, diyaliz, böbrek nakli ile düzeltilmesi

Diyabetik ensefalopati: Hipoglisemiyi tedavi etmek için hipoglisemi, insülin tedavisi için glikoz uygulamak

Hipo veya hipertansif ensefalopati: Hipotansif veya hipertansif kan basıncını yükseltmek için ilaçlar

Herhangi bir ensefalopatinin tedavisinin anahtarı, temel sebebi anlamak ve böylece sebepleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için bir tedavi planı oluşturmaktır. Tedavi edilmesi zor veya imkansız bir tip ensefalopati vardır; Bu statik ensefalopati (değişmiş bir mental durum veya kalıcı bir beyin hasarı). Statik ensefalopatiyle yapılabilecek en iyi şey, eğer mümkünse, daha fazla hasarı önlemek ve bireyin mümkün olan en yüksek fonksiyonel seviyede çalışmasını sağlamak için rehabilitasyon uygulamaktır.