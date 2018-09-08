Genç mucitlerin tıp fakültesi hayali gerçek oldu

İzmir'de kanserde erken teşhise yönelik çip geliştiren liseli Berna Akdeniz ve Leyla Al Masoud, sınavsız olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim alma hakkı kazandı.

Lise eğitimlerini bu yıl tamamlayan Akdeniz ve Masoud, önceki yıl kanserin erken teşhisi üzerinde çalışma kapsamında, danışman hocalarıyla akciğer, meme ve prostat kanserini erken teşhis için “mikro akışkan çip” geliştirdi.

TÜBİTAK’ın düzenlediği proje yarışmasının İzmir ayağında “Kanserden Değil Geç Kalmaktan Kork” adlı çalışmalarıyla birinci olan öğrenciler, Ankara’daki ulusal finalde gümüş madalya kazandı.

İzmirli öğrenciler, Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen SciChallenge adlı bilim yarışmasında 28 ülke ve 438 proje arasında birinciliği elde etti.

Geliştirdikleri çip TÜBİTAK bünyesinde kurulan özel bir kurul tarafından değerlendirilen öğrenciler, ABD’nin Pittsburg kentinde düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nde (Intel-ISEF 2018) Türkiye’yi temsil etmek üzere seçildi.

Öğrencilerin kanseri erken teşhisini sağlamak için geliştirdikleri çip, geçen hafta 81 ülkeden bin 800 projenin yer aldığı yarışmada biyomedikal mühendisliği dalında “dünyanın en iyi 3. projesi” olarak seçildi.

Elde ettikleri başarının ardından projelerini daha da geliştirme kararı alan liseli ögrenciler, kendilerine tıp fakültesinde okuma hedefi koydu.

HAYALLERİNE EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE KAVUŞTULAR

TÜBİTAK düzeyinde proje hazırlayıp uluslararası bir organizasyonda derece elde ettikleri için istedikleri bir üniversitenin tıp fakültesine sınavsız yerleşme hakkı kazanan Akdeniz ve Al Masoud’ın tercihi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi oldu.

Kayıt işlemlerini yaptırmak için beraber okula gelen başarılı öğrencileri, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gürgün ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel karşıladı.

Genç “mucit”ler ile bir süre sohbet eden Rektör Budak, ardından onlara okulu gezdirdi. Öğrencilere tıp öğrencileri olduklarını simgeleyen beyaz önlüklerini giydiren Budak, akademik çalışmalar yapacakları “Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarları”nı tanıttı.

Mikroskop da örnek kan hücrelerini inceleme şansı bulan başarılı öğrenciler, laboratuvarların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“KANSERLE SAVAŞIMIZ DEVAM EDECEK”

Berna Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşıyla yaptıkları bilimsel çalışmayı daha da geliştirmek için aynı üniversite de tıp fakültesi eğitimi almaya karar verdiklerini söyledi.

Babasının da doktor olduğunu belirten Akdeniz, “Zaten yıllardır babamdan dolayı bu mesleği gözlüyordum. Aklımızda bir çok üniversite vardı ama Ege Üniversitesinin bize sağlayacağı ayrıcalıklardan dolayı tercihimiz bu yönde oldu.” dedi.

Akdeniz, kayıt için üniversiteye geldiğinde çok heyecanlandığını, Rektör Budak’ın geliştirdikleri çip üzerinde çalışmayı sürdürmeleri için destek sözünün kendilerini çok mutlu ettiğini anlattı.

Kanser vakalarının toplumda her geçen gün artmaya devam ettiğini vurgulayan Akdeniz, “Hayalim yine kanserle savaşta rol almak. Hedefimiz, lisede yaptığımız çalışmaları üniversite seviyesine çıkararak hocalarımızla beraber daha da geliştirmek.” dedi.

“YENİ ŞEYLER ÜRETMEK İSTİYORUZ”

Leyla Al Masoud da Ege Üniversite Tıp Fakültesinde üniversite hayatına başladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Laboratuvarları gördüğünde çok heyecanlandığını anlatan Al Masoud, “Arkadaşımla gerek geliştirdiğimiz çipin üzerine bir şeyler koymak, yeni projeler konusunda çalışma yaparak yeni şeyler üretmek istiyoruz. Amacım araştıran doktorlar olmak, bu sayede insanlığa daha çok katkı sunmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rektör Budak da kansere karşı savaş açan proje geliştiren öğrencilerin üniversitelerini tercih etmelerinin çok anlamlı olduğunu aktardı.

“ONLARA DESTEK OLACAĞIZ”

Hem üniversite hem de tıp fakültesi olarak araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Budak, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin çalışmalarının geliştirilmesi ve patent alınması, ülkemizin ekonomisine sağlık anlamında sunulması konusunda takipçi olacağız. Zaten bizim kanserle milli aşı projemiz var. Öğrencilerimizin de bu mucit yanlarını değerlendirerek bu genç dinamik yaklaşımlarıyla üniversitedeki projelere entegre edeceğiz TÜBİTAK ve bakanlıklar nezdinde de bu çalışmaları geliştirmek istiyoruz.”

AA