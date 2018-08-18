Göbek eriten formül

Prof. Dr. Mehmet Öz’den kolay zayıflama tüyoları. Diyet yaparken en zor yağ yakılan bölgelerin başında göbek bölgesi gelirKalın bir belden ince bele geçiş yapmak isteyenler bu önerilere kulak versin.

Profesör Dr. Mehmet Öz, ‘Siz Diyettesiniz' adlı kitabında göbek yağlarından kurtulmanın formüllerini veriyor… İşte anlattıkları: Kilo verirken odağınızı genel kilo sayısından bel çevresi ölçünüze kaydırmalısınız. Organlarınıza yakınlığı nedeniyle göbeğiniz taşıyabileceğiniz en tehlikeli yağdır. Diyet sayesinde bel ölçünüzü indirmenin yanı sıra bunu korumanız için egzersize de önem vermeniz gerekiyor. Sırrım şu; günde 100 kalorilik daha az yemek ya da 100 kalori daha fazla harcamak. Böylece bel çevrenizi bir ayda 10 santimetre indirebilirsiniz. Beldeki 1.5 santimetre fazlalık yarım kilo yağ anlamına geliyor. Öte yandan üç ana öğüne ek olarak atıştırmayı unutmayın. Böylece asla kendinizi aç hissetmezsiniz. Vücut da açlık nedeniyle yağ depolama moduna geçmez. Ancak yatmadan 3 saat önce yemeyi bırakın.

EGZERSİZİ UNUTMAYIN

Karın egzersizi yaparken yüzünüz morarıncaya kadar mekik yapabilir ama yine de istediğiniz sonuçları göremeyebilirsiniz. Karnınızı gerçekten sıkılaştırmanın tek yolu bu çabaları kardiyoyla birleştirmektir. Kardiyo kalp, damar ve akciğerleri yoğun bir şekilde çalıştırıp güçlendiren egzersiz türüdür. Koşu, yüzme, yürüme, tenis, ip atlama gibi kalp ritminizin yükseldiği tüm egzersizler kardiyodur.

BUNLARI YİYİN

ACI BİBER: Bedeninizin yağ yakma motorlarını acı biber salçası yiyerek ateşleyebilirsiniz. Bu çeşni, yedikten sonraki 30 dakika boyunca metabolizmayı yüzde 20 hızlandıran bir kimyasal olan capsaicin içeriyor. Her sabah iki yemek kaşığı acı biber salçası yiyerek bu etkiden siz de yararlanabilirsiniz.

TAM BUĞDAY: İşlenmiş karbonhidratlar yerine tam tahıl ürünlerinde bulunan karbonhidratları tercih ederseniz, göbek yağlarınızdan kurtulursunuz.

KURUYEMİŞ: Sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler, yağsız et gibi protein kaynakları (iki ayaklıları tercih edin) ve balık da göbek yağlarından kurtaran gıdalardır.

YOĞURT: Göbek eriten plana göre her öğününüzde ortalama 150 gram az yağlı süzme yoğurt yemelisiniz. Çünkü yoğurdun içerisinde bulunan kalsiyum, yağların hücrelerinizin içine girmesini engelleyecektir.