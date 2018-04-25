HPV virüsü nedir? İşte HPV (Human papillomavirus) belirtileri ve tedavisi

Bazı kanser türlerine neden olan, ABD'de çok yaygın olarak görülen HPV virüsü (Human papillomavirus) nedir? Belirtileri ve tedavi yolları nelerdir? HPV hakkında bilinmesi gereken herşey haberimizde...

Bu yazıda, HPV’nin ne olduğunu, insanlardan insanlara nasıl geçtiğini, ortaya çıkabilecek semptomları, tedavisi, aşılar ve HPV virisünden korunma yolları hakkında bilgileri paylaşacağız…

HPV VİRÜSÜ NEDİR?

HPV virüsü cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur. Cinsel olarak aktif olan çoğu erkek ve kadın, yaşamlarının bir döneminde bu virüse maruz kalırlar. Virüs, Amerika Birleşik Devletleri’nde çok yaygındır ve yılda yaklaşık 14 milyon yeni HPV vakası görülmektedir.

Farklı HPV türleri vardır. Bazıları genital siğillere yol açabilir, bazıları da kanser türlerine neden olabilir. Her yıl, ABD’de 19.400 kadın ve 12.100 erkek HPV’den kaynaklanan kanserlerden etkilenmektedir. HPV aşıları enfeksiyona karşı korumada yardımcıdır.

HPV HAKKINDA BAZI GERÇEKLER!

– Cinsel olarak aktif olan çoğu erkek ve kadın, yaşamları boyunca HPV virüsüyle karşılaşmaktadır.

– HPV oral veya anal seks yoluyla yayılabilir.

– Genital siğillere ve bazı kanser türlerine neden olabilir.

– Bazen, HPV doğum sırasında bebeğe bulaşabilir; Bu, genital veya solunum sistemi enfeksiyonuna neden olabilir.

– HPV için tedavi yoktur, ancak 11 ila 12 yaş arasında güvenli ve etkili aşılar tavsiye edilir.

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HPV VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Farklı HPV tipleri farklı semptomlara sahiptir. HPV virüsleri genital siğillere ve kansere yol açabilir. Virüs için kesin bir tedavi yoktur, ancak belirtiler tedavi edilebilir. HPV için önlem olarak kullanılan HPV aşısıdır.

Siğiller: HPV’den kaynaklanan siğiller, genellikle tedavi olmaksızın çözülecektir.

Bununla birlikte, siğilden kurtulmak için cilde uygulanabilecek ilaçlar vardır; Bunlar yaygın siğiller için reçetesiz de satılan salisilik asit içeren ilaçlardır.

Reçeteli ilaçlar şunları içerir:

– Podofilin (doktor tarafından uygulanan bir kimyasaldır)

– Imiquimod (Aldara, Zyclara)

– Podofiloks (Condylox)

– Trikloroasetik asit (doktor tarafından uygulanan bir kimyasaldır)

Bazı durumlarda, cerrahi müdahaleler gerekli olabilir ve şunları içerir:

– Kriyoterapi: Bu yöntem anormal bölgeleri dondurmak için sıvı azot kullanır.

– Elektrokoter: Elektrik akımı anormal alanları yakmak için kullanılır.

– Lazer tedavisi: Hafif bir ışın istenmeyen dokuları ortadan kaldırır.

– İnterferon enjeksiyonu: Bu, yüksek yan etki ve maliyet riski nedeniyle nadiren kullanılır.

– Ameliyatla alınması: Tedavi edilen siğilin tipine ve lokasyonuna bağlı olarak hangi tedavinin en iyi olduğu konusunda bir doktorla konuşmak önemlidir. Siğil ve hücresel değişikliklerin ortadan kaldırılabildiği veya çözülebildiği halde virüsün vücutta kalacağı ve başkalarına geçebileceği de unutulmamalıdır. Virüsü vücuttan atmak için herhangi bir tedavi yoktur.

– Kanser: Kanser gelişirse, rutin Pap testleri ve diğer tarama tipleri erken tanıyı sağlayabilir. Herhangi bir kanseri tedavi etmek ve gelişmesini önlemek için önlemler alınabilir.

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HPV BELİRTİLERİ

Erkeklerde HPV enfeksiyonu belirtileri ve semptomları: HPV enfeksiyonu tipik olarak erkeklerde herhangi bir belirti ve semptom göstermez, ancak bazı HPV tipleri ile enfeksiyon genital bölgelerde siğil veya topaklar şeklinde ortaya çıkan genital siğillere yol açabilir. Genital siğiller, büyükten küçüğe doğru değişir ve düz veya yükseltilidir. Kenarlar tırtıklı veya pürüzlü görünebilir (karnabahar gibi).

Daha az sıklıkla, belirli tipte HPV enfeksiyonlarının, erkeklerde penis veya anüs kanserine yol açtığı bilinmektedir.

HPV enfeksiyonunun neden olabileceği diğer kanserler arasında, dilin ve bademciklerin tabanı da dahil olmak üzere, boğaz kanseri olan orofaringeal kanserler bulunur.

Tipik cilt siğilleri, HPV enfeksiyonunun diğer belirtileridir, ancak cilt siğillerine neden olan HPV tipleri, kansere veya genital siğillere neden olanlarla aynı değildir.

Kadınlarda HPV enfeksiyonu belirtileri ve semptomları: Erkeklerde olduğu gibi, kadınlarda HPV genellikle belirti veya semptom üretmez. Bununla birlikte, bazı durumlarda HPV enfeksiyonu devam eder ve genital siğillere (daha önce tarif edildiği gibi), deri siğillerine veya uterus serviksini hizalayan hücrelerde kanserli veya prekanseröz değişikliklere yol açar.

Kanserlere, genital siğillere ve deri siğillerine neden olan HPV tipleri farklıdır.

Rahim boynunun Papanicolau (Pap) testi, serviks içindeki HPV ile ilgili değişikliklerin erken tespitine izin verir ve on yıllardır rahim ağzı kanseri (serviks) taraması için bir araç olarak kullanılmıştır. Servikal ve diğer kansere neden olan HPV tipleri sıklıkla “yüksek riskli” HPV tipleri olarak adlandırılır.

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