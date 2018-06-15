Kendisini profesör olarak tanıtan sahte doktor tutuklandı

İstanbul’da kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahı Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtarak hastaları dolandıran Cüneyt Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte doktorun foyasını açığa çıkarmış, sahte doktor üzerine çalışma yapan ekipler lise mezunu olmasına rağmen kendisini Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mezunu Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi Prof. Dr. Cüneyt Turan olarak tanıtan şahsı gözaltına alınmıştı. Cüneyt Turan, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Turan çıkarıldığı mahkemece dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İHA