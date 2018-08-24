Sağlık sektöründe çığır açacak buluş… İTÜ’de geliştirildi

İTÜ'nün Teknoloji Geliştirme Bölgesi ARI Teknokent firmalarından Aksense, sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen "hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı" üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi. Bu sayede geç tanı sebebiyle binlerce kişinin ölümü engellenmiş olacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi ARI Teknokent firmalarından Aksense, sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen “hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı” üzerine çığır açacak bir buluş geliştirdi.

Girişimci Dr. Asiye Karakullukçu, enfeksiyon hastalıklarının tanısı için biyosensör teknolojisiyle geliştirilmiş hızlı tanı cihazı tasarladı. Dr. Karakullukçu'nun buluşu ile birkaç dakika içerisinde hastaya enfeksiyonunun tanısı konulabilecek.

Karakullukçu, ürünü ticarileştirme amacıyla İTÜ ARI Teknokent'te Aksense firmasını kurduğunu belirterek, aynı zamanda bu alanda doktora çalışması da yaptığını söyledi.

Sadece Türkiye'nin değil dünyadaki birçok ülkenin sorunu olan hastane enfeksiyonu sebebiyle her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiğini ifade eden Karakullukçu, “Hastanelerde her yıl binlerce insanın enfeksiyon nedeniyle ölmesinin en önemli nedenlerinden biri de tanının geç konulmasıdır. İdrar, kan, balgam gibi klinik örneklerden tespit edilen tanı süreçleri bazı durumlarda 3 güne kadar çıkabiliyor. Bu uzun süre de çoğu zaman enfeksiyonu geri döndürülemez noktaya getiriyor. Hedefimiz, geliştirdiğimiz sensor ile enfeksiyon hastalıklarının tanısı için herkesin kolayca kullanabileceği elde taşınabilir bir tanı cihazı üretmek. Hastadan balgam, idrar gibi spesifik örnek almak yerine bir damla kan ile hastane enfeksiyonu olup olmadığını kısa sürede anlayabileceğiz.” bilgilerini verdi.

PROJE DESTEK BEKLİYOR

Yatırım desteği beklediklerini belirten Karakullukçu, “Eğer iyi bir yatırım bulursak ana hedefimiz ürünü sağlık sektörüne sunmak. Böylece laboratuvar ortamına gitmeden hekimlerin hasta başında kullanabileceği, hastanın evde kendisinin de uygulayabileceği ürün olarak piyasaya çıkabilecek. Bunu aynı zamanda akıllı telefon uygulamaları ile destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK’TAN DESTEK

TÜBİTAK BİGG | İTÜ Çekirdek programına dahil olan Aksense, binlerce şirketi geçerek, TÜBİTAK 1512 Tekno Girişim Sermayesi Programı’nın desteğini almayı başardı. İTÜ Çekirdek'in mentorluk, network desteklerinden de faydalanan Karakullukçu halen çalışmalarını İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yürütüyor.

İTÜ ARI TEKNOKENT, GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE HİZMET EDİYOR

Bünyesindeki 270'den fazla teknoloji firması, 7 binden fazla personeli ve yılda 600'den fazla proje üreten yapısıyla Türkiye'nin teknoloji alanındaki rekabet gücünü küresel ölçekte artıran İTÜ ARI Teknokent, Türkiye'nin girişimcilik ve inovasyon üssü olarak girişimcilik ekosistemine hizmet ediyor.

İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent, 10 binasıyla bugüne kadar 148'i patentli toplamda 2 bin 500'ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza atarak değer üretmiş ve ülke ekonomisine katkı sağladı.

İTÜ ARI Teknokent, İTÜ Çekirdek, İTÜ Magnet ve Innogate programlarını geliştirmeye çalıştığı kadar, paydaşlarının da markalarına değer ve destek vererek; her zaman “Birlikte İleriye” gitmeyi amaçlamaktadır.

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