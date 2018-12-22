Uzmanlar uyarıyor: Ucuz tavuk döner yemeyin

Zorlaşan hayat koşulları nedeniyle dar gelirli vatandaşların tercih ettiği yiyeceklerin başında gelen ucuz tavuk döner, sağlık açısından tehlike saçıyor. Antalya Veterinerler Odası Başkanı Murat Tevfik Karabayoğlu, 5-6 liraya satılan tavuk dönerlerin, insan sağlığını tehlikeye soktuğuna dikkat çekerek vatandaşların bunları tüketmemeleri konusunda uyardı.

Antalya Veterinerler Odası Başkanı Murat Tevfik Karabayoğlu, “O söyledikleri fiyatlara, o tavuk döneri vermeleri imkansız. Döner çubuklarını, daha çok tavuğun derisi ve sağlığa zararlı olup olmadığı belli olmayan başka dolgu maddelerle

dolduruyorlar. Tarihi geçmiş ve bozulmaya başlamış tavuklar, piyasadan toplanıp dönercilere ve küçük yerlere ucuz fiyatlara satılıyor. Kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Tavuk döner çok ciddi derecede toksin üreten bir besindir. Birde küçük gramlarda sattıkları için gün boyunca bitiremiyorlar. Aynı ürünü ertesi gün tekrar satıyorlar. Yani daha önceden ısıttıkları ürünü aynı şekilde tekrardan ocağa takıyorlar. Buda çok ciddi toksin üretiyor. Mikrobik açıdan da çok tehlikelidir.” dedi.

NASIL OLUYOR DA BU FİYATLARA SATABİLİYORLAR.

Vatandaşlar bildikleri restoranlardan alsınlar. Eğer çok ucuza veriliyorsa insanlar bunun bir düşünülmesi gerekiyor diyen Karabayoğlu, “Bugün tavuk filetosu ve but kısımlarının kilosu 18-20 TL'ye satılmakta. 100 gram tavuk döner için 200 gram gerçek tavuk filetosu veya butu kullanılması gerekiyor. Bu da 4 – 4.5 TL'ye tekabül ediyor. Bunun yanında ekmeği, verilen ayranı, salatası var. Dükkan kirası, işletme vergisi, maliyeti, elektrik parası, su parası, işçi parası, gaz parası gibi bir yığın gider var. Nasıl oluyor da bu fiyatlara satabiliyorlar. Düzgün yapılan bir dönerin o fiyatlara satılması imkansız şu anda.” diye konuştu.

UCUZ ETİN YAHNİSİ

Lokanta ve restoranların hijyen denetimini yapan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerin sonuçlarını sakladığını belirten Antalya Lokantacılar Odası Başkanı Yasin Tekdemir, “Ülkede ekonomik sıkıntı var. Her gün birkaç işletme kapanıyor.Bugüne kadar fiyatlarında hiç taviz vermeyen bir arkadaşımız, fiyatlarını yüzde 50'ye düşürdü. Esnaf bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Ucuz satılan tavuk dönerin etinde ya da gramajında sorun olabilir. Ucuz yiyeceklere insanların itibar etmemeli. Ucuz tavuk, etin kalitesi düşük olduğu için satılır. Ucuz etin yahnisi, karın ağrıtır denir. Vatandaşın daha dikkatli olması gerekiyor. Esnaf sanki 100 gram veriyormuş gibi, 50 gram koyuyor. Buda vatandaşı aldatmış oluyor. Bizler sürekli olarak o işletmeleri denetlettiriyoruz.” dedi.