Yüz felcinin 13 belirtisi

Soğuk havalar sadece soğuk algınlığı değil yüz felci tehlikesini de beraberinde getiriyor. Peki yüz felcinin belirtileri neler, yüz felci tedavi edilmezse ne olur, bu sorundan korunmak mümkün mü? K.B.B Uzmanı Koray Cengiz yanıtladı...

Yüz felcinin nedenleri ve belirtileri ile ilgili bilgiler veren Avrasya Hastanesi K.B.B Uzmanı Koray Cengiz, önemli uyarılarda bulundu. Cengiz, yüz felcinden korunmanın adımlarını da sıraladı.

YÜZ FELCİNİN BELİRTİLERİ NELER?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok sağlık problemi de kendini göstermeye başladı. Her ne kadar grip, farenjit gibi hastalıklara alışkın olsak da soğuk havaların bilinmeyen birçok etkisi de mevcuttur. Soğuğa bağlı yüz felcinde olduğu gibi…

Şöyle ki; yüzün her tarafında kasların hareket etmesini sağlayan iki adet sinir vardır. Burada yer alan sinirlerin çeşitli nedenlerle hasar görmesi durumunda sinirlerin yönetilmesinde bazı sorunlar yaşanır. Soğuk hava ve rüzgar, yüzdeki sinirleri olumsuz etkileyerek yüz felcinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Kulağın arkasında yer alan kemiğin içinden geçen yüz sinirinin etrafında ödem veya enflamasyon olması sonucunda yüz felci oluşur. Yüz felci herhangi bir yaşta görülebilir bu konuda bir genelleme yoktur. Her yaş ve cinsiyette çeşitli sebeplere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

*Yüz felci olduğunuzu düşünüyorsanız ıslık çalmayı deneyin

*Yüz felci geçiren kişi, kaslarını oynatamadığından nefesini üfleyemez ya da ıslık çalamaz. Bunun yanı sıra;

*Yüzünü hareket ettirmede zorlanır,

*Yeme-içmede zorlanır,

*Sese karşı aşırı duyarlılık başlar,

*Tükürük salgısına hakim olamaz,

*Ağız bir tarafa doğru kayar,

*Ağızda tat değişikliği yaşanır,

*Felçli olan tarafta dilin tat alma duyusu kaybolur,

*Gözü kapatmada zorlanır,

*Ağzının kenarını oynatamaz,

*Konuşurken zorlanmaya başlar,

*Kulağının arkasında ağrı meydana gelir.

YÜZ FELCİ GEÇ TEŞHİS EDİLİRSE NE OLUR?

Yüz felcinin belirtileri birçok kişide farklılık gösterir. Dolayısıyla yukarıda bahsi geçen belirtilerin dışında sorunlar yaşayan ve yüzünde değişiklikler fark eden bir kişi doktora başvurmalıdır. Yüz felcinde doğru bir teşhis için en ideal yöntem muayenedir. Bu noktada doktor, hastanın yüzüne bakarak çeşitli mimikleri yapmasını ister. Eğer hasta gözlerini kapama, alnını ve kaşlarını kaldırma, ıslık çalma gibi işlemleri yapamıyorsa yüz felci ile ilgili bir teşhis konulabilir ve hasarın derecesi saptanır. Sonrasında da yaşı, kullandığı ilaçlar gibi genel durumu sorgulanır. Çıkan sonuçlar değerlendirilerek tam ve doğru bir teşhis konulabilir.

TEDAVİSİ NASIL?

Yüz felci, çok hızlı ilerleyen bir sorundur, ilk 3 gün içinde hastalık çok ileri seviyeye ulaşabilir. Bu noktada erken müdahale çok önemlidir. Hasarların çoğu geçici olsa da bu durumun kalıcı olmasını önlemek için erken teşhis edilmesi gerekir. Çünkü erken başlanan tedavinin egzersiz ve bazı durumlarda fizyoterapi ile desteklenmesi kalıcı hasarların önüne geçer. Tedavide iyileşme süresi felcin yarattığı etkilere göre değişiklik gösterir. Hastaların %80'ine yakınında 1 hafta içinde etkilerin azaldığı görülür.

Tedavi için tercih edilen ilk yöntem kortizondur. Çoğu hasta kortizon tedavisinden 2-3 hafta sonra iyileşmeye başlar. Daha ciddi boyutlardaki hasarlarda ise bazı nörolojik testler yapılır. Bunun haricinde soğuğa ya da enfeksiyona bağlı yüz felci kendiliğinden geçebilir.

YÜZ FELCİNDEN KORUNMANIN YOLLARI NELER?

*Islak saçlarla dışarı çıkmamaya dikkat edilmelidir,

*Özellikle de yüz ve kulaklar çok iyi korunmalı, bere ve atkı kullanılmalıdır,

*Ani ısı değişimleri felcin en önemli sebepleridir. Bu sebeple çok sıcak bir ortamdan çok soğuk bir ortama geçmek felç riskini artırabilir.

*Üst solunum yolu enfeksiyonları yüz felcine karşı daha savunmasız bırakır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler tüketilmeli.

*Rüzgara maruz kalmamak için araç kullanırken camları açık bırakmamaya özel gösterilmelidir.

*Stresten uzak durulmalıdır.

*Özellikle hamileler ve yaşlılar, çok soğuk havalarda çıkarı çıkmamaya özen göstermelidir.