Cam panel ısıtmaya ilgi artıyor! İşte doğal ve ekonomik yeni ısınma teknolojisine dair merak ettikleriniz

Enerjiyi ucuza mal etmek isteyenler bugünlerde camdan ısıtma sistemleri ile ilgileniyor. Doğal gazdan ve kaloriferden çok daha ucuz maliyetlerle kurulduğu iddia edilen cam panel ısıtıcıları gelecek günlerde çok daha fazla ilgi çekecek gibi görünüyor. İşte ayrıntılar...

Soğuk bir odayı bile 5 dakikada ısıttığı söylenen camdan ısıtma teknolojisi her geçen gün yaygınlaşıyor. Uygulama alanları olark ev, ofis, cafe, oda, hastane, kış bahçeleri ve oteller olan camdan ısıtma sistemleri ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde…

CAM PANEL ISITICILARIN ÖZELLİKLERİ

– Cam panel ısıtma sistemi güneşten ilham alınarak tasarlanmıs cok sağlıklı güvenli ve çok tasarruflu bir cihazdır.

– Kullanımı ve kurulumu kolay bir sistemdir.

– Oda ısı kontrol sistemi olup uzaktan kumandalıdır. İklim kontrolu olan bır ısıtıcıdır.

– Her ısıtıcı ısı üretebilir-ancak,enerji yönetimi ile optimum kontrol sistemi elektrik tasarrufu sağlamaktadır tam otomatik sistemde çalışır.

– Yüksek kalitede ısı dayanımı ve yansıması fazla olan özel üretim camdır.

– Yüksek sıcaklık. (150 derece )

– Hassas kontrol sistemi.

AVANTAJLARI

Normal ısıtıcı ile karşılaştırıldığında;

– Toz sirkülasyonu olmaması

– Alerji veya astım ve küçük çocuklu kişiler üzerinde olumlu etkisi

– Yerden tasarruf tasarımı

– Küçük montaj derinliği ile tavanlarda göze batmayan şekilde monte edilmebilme özelliği

– Bireysel tasarım

– İstediğin odaya taşıyabilirsin

– Kullanımı çok kolay bir priz yeterli

– Hiçbir bacaya gerek yoktur

– Bakım gerektirmez ömür boyu kullanılabilecek sistem

– Yağ sızma veya patlama riski yoktur

– Su riski yoktur (suyu attığınızda patlama yapmaz)

– Renk desen resim ile süsleyebilirsiniz

– Uygun maliyetli alım

– Doğal gaz borularından tasarruf

– Kalıcı kurulum

– Montajı veya demontesi kolay

– Calışması güvenlidir

– Hareketlilik ihtiyaç duyulan her yerde ısıtıcı yerleştirin ısıtma sisteminiz yanınızda olsun

UYGULAMA ALANLARI

Ev, ofis oda, cafeler, restaurantlar, oteller, hastaneler, çardaklar, kış Bahçeleri ve sigara alanlarını sayabiliriz. Doğal gaza göre çok daha verimli ve ucuz olduğu söylenen camdan ısıtma sistemleri geleceğin ısıtma teknolojileri arasında yer alacak gibi görünüyor.

NORMAL ISITICILAR VE CAM PANEL ISITICI ARASINDAKİ FARKLAR

Normal Isıtıcılar;

Geleneksel ısıtma sistemi havayı ısıtarak evinizi ısıtır. Hava yükselir ve dolaştıgı sıcak hava ısıyı dağıtır bu teknolojinin yan etkisi toza ve polene oda icinde sıcaklık farklarına sebep olur. Bu nedenle odada ısı eşit dağıtılmaz vücudumuzda ısı farkları oluşur.

Cam Panel Isıtıcılar;



Bu ısıtııclar güneşin ısıtma prensıbıne göre calışır. Odayı yada havayı ısıtmaz direkt canlıya nüfuz eder vücudumuz bu ısıyı emer. Aynı zamanda ısıyı yavaş yavaş tekrar yayarlar bunu zaten güneşten biliyoruz doğal bir sıcaklık oluşturur. Ayrıca odanızın nemi sabit kalır. Bu nedenle küf veya küf oluşumu ve oda iklimi oldukça düşük risk sağlar. Alerji veya astım olanlar için özellikle hoş olmasıdır ve tabiki hemde bitkiler için.