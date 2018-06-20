E-Devlet’ten yeni bir hizmet daha!

E-Devlet'e bir yeni hizmet daha eklendi. E-Devlet kapısı üzerinden hizmete açılan 'İcra dosyası sorgulama' sayesinde vatandaşlar artık, haklarında icra dosyasının olup olmadığını e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilecekler.

Milyonlarca vatandaşın hayatını her geçen gün kolaylaştıran e-Devlet; bir çok devlet kurumu ve özel sektör ile beraber yaptığı iş birliği sayesinde yeni hizmetleri bünyesine eklemeye devam ediyor. Devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedefiyle oluşturulan E-Devlet uygulamasına Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (UYAP) hizmetleri kapsamında ‘İcra dosyası sorgulama’ hizmeti eklendi. İcra dosyası sorgulama uygulaması sayesinde, vatandaşlar haklarında başlatılmış olan bir icra takibi varsa, bu bilgiye kolaylıkla e-devlet kapısı üzerinden erişim sağlayabilecek ayrıca mevcut icra dosyalarının numarasını öğrenebilecekler.

E-DEVLET GİRİŞİ İLE İCRA SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet’te Adalet Bakanlığı’nın “İcra Dosyası Sorgulama” başlığı altında açılan hizmet ile hakkınızda icra dosyası davası olup olmadığının sorgulaması yapılabiliyor..E-Devlet üzerinden icra dosyası sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifreniz yoksa bu hizmetten ve diğer hizmetlerden faydalanabilmek için en yakın PTT şubesinden şifrenizi alabilirsiniz.

E-Devlet şifresi olan vatandaşlar, e-Devlet’in resmi internet sitesine (https://www.turkiye.gov.tr/) T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıkran sonra arama butonuna “İcra Dosyası Sorgulama” yazdıktan sonra hizmeti görebilecekler. İHA