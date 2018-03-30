GetContact neden yasaklandı? İşte kim nasıl kaydetmiş gösteren GetContact gerçeği…

GetContact uygulamasından yapılan sorgulamaları sosyal medyada paylaşmak adeta bir trend haline gelmişken GetContact hakkındaki tehlikeler de sık sık dile getirilmekteydi. Devletten hamle geldi ve GetContact'a erişim engellendi.

GetContact adlı program gündeme geldiği andan itibaren herkes tarafından fazlaca merak edilen bir program oldu. İçerdiği tehlikeler de konuşulan GetContact’ın özel hayatın gizliliği konusunda büyük sıkıntılar yaratan durumlara yol açtığı biliniyordu. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde kullanımı hızla yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen ve telefon numarasından isim sorgulamaya yarayan mobil uygulamalarla ilgili önemli bir karar verdi. Hakimlik, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) talebi üzerine GetContact’ın da aralarında bulunduğu 70 “numara bul” uygulamasına erişim engeli getirdi.

GOOGLE PLAY STORE VE APP STORE’DAN KALDIRILDI!

GetContact isimli uygulama ve benzerlerini kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri de kopyalayarak kendi veritabanına dahil ettiği belirlenmişti. BTK tarafından başlatılan inceleme sonrasında uygulama App Store ve Google Play Store'dan kaldırıldı. BTK GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulamanın sitesine erişim engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkemeye gönderilen talep dilekçesinde; “kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla” söz konusu uygulamalara erişim engeli getirilmesi istendi.

“HUKUKA AYKIRI PROGRAM”

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, BTK'nın talebini üzerine 70 uygulamaya erişimin engellenmesine karar verdi. Kararda şöyle denildi:

“Hakimliğimizce yapılan inceleme sonucunda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türk Ceza Kanunu'nun 136. maddesinde düzenlenen ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçunun niteliği, 25 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kararının kapsamı birlikte değerlendirildiğinde talebe konu internet adreslerinde bulanan program, uygulama, içerik veya diğer iletişim sistemleri kullanılarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edilmesi işlenmesi ve kaydedilmesinin söz konusu anlaşıldığından yasa gereğince suç işlenmesinin önlenmesi ve kişilerin can ve mal güvenliği ile Milli Güvenlik ve kamu düzenin korunması yönünde talebin kabulüne karar verilmiştir.”