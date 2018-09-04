Hotmail (Outlook) gelen kutusu nasıl açılır? Hotmail giriş sayfası…

Hotmail kullanıcıları gelen kutusuna nasıl giriş yapacaklarını merak ediyorlar. Bunun en önemli nedeni Hotmail’in yıllar içinde geçirdiği değişiklikler… Peki Hotmail gelen kutusu nasıl açılır? Hotmail'de oturum açma işlemi nasıl yapılır? İşte Hotmail ile ilgili merak edilenler…

MSN'le tanıdığımız Hotmail Microsoft şirketinin gelişimi ile beraber dönüştü ve yeniden şekillendi. Hotmail, Winows Live ardından da Outlook'a dönüştü.

Hotmail uzantılı mailinizi açmak için Microsoft'un sayfasını kullanabilirsiniz. Microsoft tüm hizmetlerine erişimi bu sayfadan yürütüyor. Bu uygulamalar OneDrive, Outlook, Skype'dır. Microsoft hesabınızla oturum açarak Office Online, Outlook, Skype, OneNote, OneDrive'a ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Outlook ayrıca bir Microsoft hesabına oturum açarken bir kullanıcının şifresinin yerine tek kullanımlık bir kod kullanılmasına izin verir. Peki Hotmail gelen kutusu nasıl görüntülenir? Hotmailde oturum açma sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.

HOTMAİL OTURUM AÇMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Hotmail hesabınızı açarak mail gönderme, mail okuma gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hotmail'de oturum nasıl açılır? İşte yanıtı…

– https://www.microsoft.com/ adresini açın

– Sağ üst köşeden Oturum Aç kısmına tıklayın

– Kullanıcı adı ve parolanızla giriş yapın

– Profil fotoğrafının alt kısmındaki diğer eylemlere tıklayın

– Gelen kutusunu açın

– Böylece Hotmail gelen kutusuna erişebilirsiniz

SKYPE NEDİR?

Yazılı ve görüntülü sohbet etmeyi sağlayan, cep telefonu, bilgisayar veya tablette ücretsiz bir uygulamadır. Skype, diğer kişilerle bire bir ücretsiz görüntülü ve sesli çağrı, grup çağrıları, anlık mesajlaşma ve dosya paylaşımı yapılabilir. Skype, kullanıcıların Outlook.com’da bir Skype video görüşmesi yapmalarını da sağlar.