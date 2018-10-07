Açıkladıkları enflasyon rakamının doğru olma ihtimali var mı?..

Aynı gün “Enflasyon düşük çıktı” diye manşet attılar…

Sevindikleri enflasyon; yüzde 24,5…

16 senedir bir tek doğrusu olmayanların, enflasyon rakamı doğru olabilir mi?..

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Gerçek enflasyon yüzde 80'in üzerindedir… Ama hesaplarken şunları içine koyunca 24.5 oluyor:

“Kaş aldırma…”

“Matkap ucu…”

“Ördek…”

“Deve eti…”

“Soba borusu…”

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“Pantolon paçası kısaltma” var mesela… Giderken paçasına bakacaksınız tüketicinin, uzunsa enflasyon kurbanı…

“Hortum” var…

Evsiz, barksız, bahçesiz adamın ekmek giderinin yanına hortumu koy; bak enflasyon düştü…

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“Piston” var…

İnsanlardan “Piston da çok pahalanmış” gibi oturup yakınmalarını hiç duymadım…

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TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) diyorlar ama, BÜFE'ye git, yetmişlik rakı 119 lira…

Tavsiyeye uyup ayran içsen…

İBB sosyal tesislerinde ayranın fiyatı 2 liraydı, geçenlerde 3 lira yaptılar, yüzde 50…

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Kuru soğanda artış yüzde 58…

Kabak yüzde 54…

Salatalık yüzde 45…

Patates yüzde 100…

Umumi tuvaletlere yüzde 75 zam yaptılar, “Maliyet arttı” diyor, haklı…

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Ama enflasyon hesaplamasındaki “PVC pencereyi” her çarşıya çıkışta alırsan, patates devede kulak kalıyor…

Emeklileri çok ilgilendiren listedeki “pinpon topunu” koyarsan hesaba, bir tencere bulgur pilavının maliyetindeki artış otomatik düşüyor…

İki lokum da “dinamit” koy, enflasyon hesabı yaparken kullandıkları listede var…

Bak enflasyon daha da indi…

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Sonuçta; alın teri, namusu, şerefi ile yaşayan insanlar zar-zor geçinirken “Enflasyon düşük çıktı” diye manşet attılar utanmadan…

İnanan varsa…

Memleketin kereste endeksine bakacaksın…