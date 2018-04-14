Al klarnetini Serkan, savaş çıkacak…

ABD:

USS Donald Cook savaş gemisi bölgede, SM-3 gibi füze sistemleri ile donatılmış, yakın uyduları bile vurma gücüne sahip…

B22 hayalet uçaklar radarlarda çok çok martı gibi gözüküyor…

USS Harry S. Truman gemisi, tümüyle nükleer enerji ile çalışıyor, onu 7 savaş gemisi koruyor… 90 uçak taşıyan gemide F-14, F/A-18 ve düşman hedeflerindeki elektronik aksamı tahrip etme kapasitesine sahip EA-6B uçakları bulunuyor…

UHİO nükleer denizaltılar… 154 Tomahawk füzesi ile donatılmış, öyle boruyu uzatarak denizin üstüne bakarak “Saat 2 yönünde düşman gemisi görüldü” demiyorlar…

Denizin en dibindeyken uzaydan denizin üstünü kontrol edebilme yetenekleri var…

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Rusya:

Bölgede 12 savaş gemisi var…

Admiral Grigorovich, Moskva gibi büyük savaş gemileri yanında, radarlara karşı emici kaplama ile zor fark edilen küçük gemiler de bölgede…

Velikiy Norgorod denizaltısı, NATO'nun “Kara delik” olarak adlandırdığı kalibr-Kruz füzelerine sahip…

Rus radar sistemi, ramazan topu atsan, sekiz saniye içinde S-400 gibi savunma bataryalarını uyarabiliyor… İsrail Suriye'ye sekiz füze attı, beşini havada vurdular…

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İngiltere, Fransa:

Doğu Akdeniz'e uzay teknolojisi ile donatılmış savaş gemileri ve nükleer denizaltıları gönderdiler…

Bu gemiler, savaş bölgesinin en uzak noktalarını vurabilecek güce sahipler… Gözetleme uyduları ve akıl almaz bilgisayar sistemleri ile domates kamyonu ile silah taşıyan araçları ayırt edebiliyorlar…

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Kısacası:

Büyük devletler; “yerli ve milli” uzay çağı silahlarını alıp geldiler…

Sen bunun neresindesin?..

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Bilim kurumlarına, tek özellikleri Atatürk düşmanı olan bademleri doldurarak… Bir milyon imam yetiştirildiğini müjdeleyerek… Beyin insanlarını “kulağından tutup” atmayı planlayarak…

Savaş uçağın ABD'den, Tank Almanya'dan, S-400'ler Rusya'dan, savunma sistemin NATO'dan gelir ancak…

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Savaş planını da “Baktın Afrin hoş değil… Menbiç'i dolan da gel” diyen İbo yapar…

Klarnetçi Serkan da üfledi mi?…