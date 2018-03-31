Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
BEKİR COŞKUN
KAPAT
BEKİR COŞKUN

Bu sene çok turist gelecek…

31 Mart 2018
Yazarlar

Bikinili…
Mayolu…
Mayosuz…
Üstlü-üstsüz…
Başbakan müjde verdi:
“Bu sene çok turist gelecek…”

*

“38 milyon turist bekliyoruz” dedi…
Mümin kardeşlerimiz uzun uzun alkışladılar, insan seviniyor ne de olsa…
Gözleri yolda…
Cıbıl cıbıl…

*

Bütçe açığı rekor kırdı… Esnafın durumu içler acısı… Her gün yüzlercesi kepenk kapatıyor… Caddeler-sokaklar “kiralık” tabelalarıyla dolu… Dolar 4 lirayı gördü… Bu büyüme rakamları palavradır, ithalat ihracatın iki katı, işsizlik-enflasyon zirvede, bir şey üretmeden nasıl büyüdün?..
İşte cıbıl cıbıl turistler gelirse kurtarır!…
Şezlonglar hazır…
Bikinili, tangalı…
Üstlü-üstsüz…
Bu sene çok turist gelecek…

*

Birisi “En kaliteli ve güzel rakıyı AKP zamanında içtik” demişti…
Yüzlerce koy, kumsal, kıyı, orman birinci derece sit alanı olmaktan çıkarıldı… Buralara turistik tesisler yapılsın diye teşvik verildi… Ağaçlar kesildi, kaplumbağalar kovuldu, geyikler kovalandı, her biri bir gizli cennet koy imara açıldı…
Ki turistler en iyi, en kaliteli biçimde ağırlansın…
Bu sene çok turist gelecek…

*

Dizilerde öpüşene, RTÜK'ten ceza var…
Mini etek giyeni dolmuşta dövüyorlar, günahtır ne de olsa…
Mayolu afişleri yırttılar…
Milletvekilleri türbana büründüler…
Manevi değerlerine uygun değil diye TBMM'deki tiyatro gösterisinde, Anadolu kıyafetleri giydikleri halde sanatçı kadınları sahneye çıkarmadılar…
Gözleri yolda, güneşe verip popolarını bronzlaştıracak turistler gelecek…
Turistler şezlonglarda palto ile oturacak değiller…

*

Bikinili…
İpli…
Fiyonklu…
Başbakan müjdeyi verdi:
“Bu sene çok turist gelecek…”

Yazarın Diğer Yazıları
Tümünü gör
Bekir Coşkun
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar