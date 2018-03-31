Bikinili…

Mayolu…

Mayosuz…

Üstlü-üstsüz…

Başbakan müjde verdi:

“Bu sene çok turist gelecek…”

*

“38 milyon turist bekliyoruz” dedi…

Mümin kardeşlerimiz uzun uzun alkışladılar, insan seviniyor ne de olsa…

Gözleri yolda…

Cıbıl cıbıl…

*

Bütçe açığı rekor kırdı… Esnafın durumu içler acısı… Her gün yüzlercesi kepenk kapatıyor… Caddeler-sokaklar “kiralık” tabelalarıyla dolu… Dolar 4 lirayı gördü… Bu büyüme rakamları palavradır, ithalat ihracatın iki katı, işsizlik-enflasyon zirvede, bir şey üretmeden nasıl büyüdün?..

İşte cıbıl cıbıl turistler gelirse kurtarır!…

Şezlonglar hazır…

Bikinili, tangalı…

Üstlü-üstsüz…

Bu sene çok turist gelecek…

*

Birisi “En kaliteli ve güzel rakıyı AKP zamanında içtik” demişti…

Yüzlerce koy, kumsal, kıyı, orman birinci derece sit alanı olmaktan çıkarıldı… Buralara turistik tesisler yapılsın diye teşvik verildi… Ağaçlar kesildi, kaplumbağalar kovuldu, geyikler kovalandı, her biri bir gizli cennet koy imara açıldı…

Ki turistler en iyi, en kaliteli biçimde ağırlansın…

Bu sene çok turist gelecek…

*

Dizilerde öpüşene, RTÜK'ten ceza var…

Mini etek giyeni dolmuşta dövüyorlar, günahtır ne de olsa…

Mayolu afişleri yırttılar…

Milletvekilleri türbana büründüler…

Manevi değerlerine uygun değil diye TBMM'deki tiyatro gösterisinde, Anadolu kıyafetleri giydikleri halde sanatçı kadınları sahneye çıkarmadılar…

Gözleri yolda, güneşe verip popolarını bronzlaştıracak turistler gelecek…

Turistler şezlonglarda palto ile oturacak değiller…

*

Bikinili…

İpli…

Fiyonklu…

Başbakan müjdeyi verdi:

“Bu sene çok turist gelecek…”