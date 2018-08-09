Doları papaz yükseltebiliyorsa, imam indirebilir…

“Doları papaz yükseltti” diyorlar…

Tekin değil adam…

Amerika'nın 45 uçağının olduğu İncirlik Üssü'nün yerini CIA'ya bildirdiğine göre, bu haltı da yemiştir…

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Gazi Orman Çiftliği (ilk adı), cumhuriyeti kuranların milli tarım politikasının ilk uygulandığı alandı…

1925 yılında, yani cumhuriyet henüz iki yaşındayken, Atatürk bir çiftlik yeri aramaya başlamıştı… Yerli, yabancı birçok uzman Ankara civarını dolaşmış, yer bulamamışlardı…

Gazi şimdiki AOÇ'nin yerini göstererek “Buraya baktınız mı?” dediğinde, Schmit adındaki misafir tarım uzmanı “Orası çorak, verimsiz ve bataklık, uygun değil” demiş, bunun üzerine Atatürk “İşte orası uygun, biz ıslah etmezsek, kim edecek?” yanıtını vermişti…

Atatürk “Zafer büyük olabilir, ama ekonomi başarılı olmazsa anlamı yoktur” diyor, bu çiftliğin ülkeye örnek olmasını istiyordu…

Hayvancılık, sebze, meyve, tahıl, süt ürünleri, biracılık, arıcılık, bağcılık…

Ankara'ya her geleni götürüp gezdiriyor “Türk tarımı böyle olacak” diyordu…

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AOÇ'ye Disneyland yaptılar…

İçine plastik dinazorlar koydular 2 milyar liraya…

Salıncağa biniyorsun…

Zaten çiftliğin bir kısmına saray yapıp bir kısmını ABD elçiliğine verdiler…

Ankara'daki Disneyland'a plastik dinazor görmeye gelecek salak turist olmayacağı anlaşılınca, şimdi çürüme aşamasında…

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Tarıma destek için kurulmuş Ziraat Bankası'nın parası ile yandaşlara gazete ve televizyonlar aldırdılar…

Lüks yatlara indirimli mazot verdiler de çiftçinin traktörüne vermediler… Meraları TOKİ'ye devrettiler… Pırlantada KDV sıfırdı, çiftçinin aletlerinde yüzde 18…

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Tarım politikaları böyleydi çünkü…

Patates savaş içindeki Suriye'den geliyor; 4 bin ton… Sığıra ödenen para 4 milyar lira… Gübre ABD'den geliyor; 3.4 milyar dolar… 126 ülkeden 133 çeşit tarım ürünü ithal ediliyor… İthal sarımsaktan nohuda kadar, ödenen para 180 milyar dolardır…

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Bu sadece tarımdaki yıkımdır…

Tüm milli varlıkları satıp ülkeyi batırdıktan sonra “Doları papaz yükseltti” diyorsan, kolay…

İmam indiriversin…