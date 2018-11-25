Kuru soğan gözaltıları…

Cumhurbaşkanı yaptığı önemli konuşmada “Arkasındaki (kuru soğanın) şer odaklarını biliyoruz, adeta inlerine gireceğiz, asla taviz yok” diyerek kuru soğanı işaret etti…

Lahana da hedefte vardı ama kuru soğan 5 lirayı bularak “yok” dedikleri ekonomik krizin önde geleniydi.

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Ve yurt çapında kuru soğana operasyonlar başladı…

Vali emniyet müdürüne “Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi vatana ihanet içinde olan bu şeyleri, çuvalda olsun, torbada olsun, dökme olsun, kuşatma şeklinde çevirip getirin bakalım” dedi…

Zaten Cumhurbaşkanı öyle deyince vatandaşlardan çok sayıda ihbar gelmeye başlamıştı… Polis ihbar hattını arayan vatandaş “Kuru soğanı ihbar ediyorum, yetişin” diyordu…

“Çuvalda mı?..”

“Poşette…”

“…?”

“Yetişin… Şimdi salataya doğrarsa kaçırırsanız karışmam…”

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Emniyet müdürü, polise talimat veriyordu:

“Gözünün yaşına bakmayacaksın ciğerim… Sayın Cumhurbaşkanımızı duydunuz, baktın kaçıyor sıkacaksın…”

“Ayağına mı?…”

“Soğan çuvalının ayağı olur mu ulan…”

“Kaçtığına göre ayağı var…”

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Yeryüzünde ilk kez bir cumhurbaşkanı kuru soğanı muhatap almış, tehdit etmişti…

“Burada bir çuval gördüm” ihbarları yağarken, karakollar toptancı haline döndü… Çünkü kimi soğan çuvalı kendiliğinden gelip teslim oluyordu… Gizli tanık olan vardı, itirafçı olan vardı…

Kuru soğan bu…

Türkiye'nin ileri gitmesini istemeyen, ihanet şeklinde ekonomiyi bozmaya kalkmış, Cumhurbaşkanımız bunun farkına varmıştı…

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Sevgili okurlar…

Ben bu yazıyı ciddi olarak yazmak için bilgisayarın başına oturdum, ama cumhurbaşkanının kuru soğanı tehdit ettiği bir yazı ne yaptıysam ciddi yazılmıyor…

Denedim olmadı…

Yakında lahanaya saldırdığında ciddi yazarım…

Söz…