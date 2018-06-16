Şimdi sıra kadınlarda

Sekiz kadın 150 milyon dolarlık bir gerdanlığın peşine düşüyor. Siz de çok sıkılmadan izliyorsunuz, ama…

Danny Ocean ve onun her biri ayrı yeteneklere sahip erkeklerden kurulu becerikli soygun ekibiyle ilk kez 2001'de, yönetmen Steven Soderbergh'in “Ocean's 11” filminde tanıştık. Aslında 1960'da aynı adla çekilmiş sabun köpüğü bir soygun filminin yeniden çevrimiydi. George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon gibi yıldızları bir araya getiren keyifli kadrosu, hızlı ve dinamik kurgusu, şık ve eğlenceli hikayesiyle izleyenlerin eğlence beklentilerini karşılamıştı. Yetenekli ekip zengin ve kibirli bir kumarhane sahibini canlandıran Andy Garcia'yı bir gecede soyup soğana çeviriyordu. 2004'deki devam filmi “Ocean's 12”de, bu kez aralarına mecburen aldıkları Catherine Zeta Jones ile ekibin Andy Garcia'nın intikam planına karşı verdikleri mücadeleyi izlemiştik. Her devam filminde plana birer kişinin katılması geleneği serinin üçüncü filminde de sürmüş, bu kez Danny ve arkadaşları ilk iki filmde soydukları Andy Garcia'dan da yardım istemek zorunda kalmışlardı.

Aslında enteresan olan bu filmlerin seyircinin eğlence arayışına cevap vermesinin dışında oyuncusundan en ufak set çalışanına kadar herkesin belli ki son derece eğlenmiş görüntüsü vermeleri. Üç yılda bir, biraraya gelip neşe içinde bir “Ocean's” filmi çeken ekip, eğlenirken eğlendirdikleri filmlerle çıktılar karşımıza. Onların bu eğlencesini paylaşabiliyorsanız eğer filmden de müthiş keyif alabiliyordunuz.

Aynı formülün kadın versiyonu kağıt üzerinde yine çok eğlenceli bir gişe filmi vaat ediyor en başta doğrusu. Ama ortaya çıkan film, sanki birisi o filmleri izleyip de ‘ya hadi bir sürü ünlü kadın toplayıp biz de yapalım bir tane' demiş gibi bir his veriyor. Hikaye de zorlama açıkçası. George Clooney'in canlandırdığı Danny Ocean'ın kendi gibi bir kız kardeşi varmış mesela. Debbie Ocean da hapisten çıkar çıkmaz eski ortağını (önceki üçlemenin Rusty'sinin tam dişi karşılığı gibi oluşturulmuş Lou) bulur ve birlikte bir ekip kurarlar. Ekibin amacı Cartier'in çok pahalı bir gerdanlığını kalabalık bir yemek daveti organizasyonu sırasında çalmak.

En başta şunu demek lazım ki; eğer o ilk üç filmin mirasından devam ediyorsanız en az onlar kadar eğlenceli olmanız lazım. Daha en baştan Cate Blanchett, Sandra Bullock, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter ve Rihanna gibi yetenekli ve güzel kadınlara daha eğlenceli sahneler, pırıl pırıl diyaloglar yazamıyorsanız bu işe hiç girmemelisiniz.

Işıltılı ama parlamıyor!

Mesela, Debbie Ocean karakteri o kadar ciddi tasarlanmış ki, sanki onu oynayan Sandra Bullock şimdiye kadar hiçbir komedi filminde oynamamış gibi! Diğer birbirinden cazip kadın oyuncuların durumları da az çok böyle.

Yapılan soygun planının kıvrak ve çok da zeki olmamasının yanısıra rastrantısal gelişmelerin katkısıyla yürüdüğü hissi veriyor izleyenlere. Şaşırtıcı bir şekilde birlikte zaman geçirmekten çok hoşlanacağımız kadınlarla iki saatliğine bir sürü modelin ve başka ünlülerin konuk olduğu dev bir yemek organizasyonunda geçen bir soygun macerasının içine dalıyoruz ama beklediğimiz seyir keyfini alamıyoruz. İlk üç filmde de inandırıcılığı zorlayan soygun planları izlemiştik ama bundaki kadar sorunlu değillerdi yine de ve en azından eğlenceliydiler…

150 milyon dolar değerinde bir gerdanlık bu kadar da zorlama bir planla çalınır mı? Bu hikaye daha az ciddiye alınan bir senaryoyla hazırlansa, hiç olmazsa espriyle, mizahla yoğrulsa daha iyi olmaz mıydı? Yapımcılar şunu düşünmeliydiler aslında; Ocean's filmleri zaten her filmiyle giderek kan kaybeden bir seriye dönüşüyorken, tadında bırakılmıştı. Bu kadar ışıltısız bir senaryoyla o filmlerin kopyasını yapmak ne derece doğru bir strateji olabilir ki?

Yine de film izleyicilerine sıkmadan izletiyor kendisini. Olağanüstü kadın, Cate Blanchett'in kostümleri, zarafeti ve tarzı mesela göründüğü her zahneyi esir almasına sebep oluyor. Onun olduğu her sahnede diğer herkes yok oluyor adeta. Birkaç küçük güzel espri de yok değil genel anlamda. Ama bu potansiyelin daha ehil bir yazar kadrosuyla çok daha yüksek enerjili bir film olabileceğini düşünmeden edemiyor insan.

2 yıldız

Ocean's 8

Yönetmen: Gary Ross

Senaryo: Gary Ross, Olivia Milch

Oyuncular: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway

110 dakika, 7+