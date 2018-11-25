ACAİP YAZILAR

Bilmez ama dediği dediktir

Cumhurbaşkanı Erdoğan kızmış.

“Bir bilen” bulunsun istemiş.

Elbette “tek adam” olduğuna göre söylediği her şey emir olarak kabul edilecektir.

O söylediyse “akan sular duracak” demektir başka yolu yok.

Ama bu kez emri yerine getirmek o kadar kolay değil.

Çünkü Cumhurbaşkanımız sarayında oluşturduğu Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nu toplamış, çeşitli talimatlarını verdikten sonra “kafasını çok bozan” bir konuyu diye getirmiş.

Demiş ki “Biri çıkıyor ‘Ekmek yiyin' diyor biri de ‘Yemeyin' diyor. Biri ‘Yağı su gibi için' diyor diğeri başka bir şey. Biri ‘Bal ye' diyor ‘Biri, yeme zararlı' diyor. Birçok alanda vatandaşın aklını karıştıran farklı açıklamalar var. Bu işi bir çözün. Millet tartışmalar arasında kalmasın. Vatandaş doğru bilgiyi alsın.”

Haksız mı?

Haklı valla.

Hepimizin kafasını karıştırıyor bu açıklamalar.

Neyse ki hepimizin her sorunuyla çok yakından ilgilenen bir Cumhurbaşkanımız var ve bizi bu dertten kurtaracak.

Mı acaba?

Çünkü ortada zaten birçok uzman var ve Erdoğan'ın yakındığı bu bilgileri veriyor.

Şimdi bir de “saray emri” ile yapılacak açıklamalar başımıza yağmaya başlayacak.

Eee ne olacak o zaman?

Zaten kafamız çorbaya dönmüş bu sağlık açıklamalarından bir de bu şimdi.

Peki diğerleri de zaten tıp uzmanlarının açıklaması, buna bir de saray uzmanlarının açıklaması eklenince “kesin doğru” olarak hangisine inanacağız?

Hangisine inanmamız gerektiğini bulmak kolay.

Bir fıkrayla anlatayım.

İki arkadaş, merak etmişler: “Balığın dişisi, erkeğinden nasıl ayrılır?” diye.

Gidip balıkçıya sormuşlar.

Balıkçı önce “Yumurtasından belli olur” demiş.

Bunun üzerine “Yumurtası yoksa?” sorusu gelince balıkçı “Pişince kılçıklarından” anlarsınız karşılığını vermiş.

Ama arkadaşlar kararlı, kesin bilgi istiyorlar.

Bu kez “Ya pişmemişse?” diye sormuşlar.

Balıkçı kafasını kaşımış “İşte onu bilemem, ama şu köşedeki boyalı konağın aşçısı bilir”

İki arkadaş aşçıyı bulup dertlerini anlatmışlar.

Aşçı “Ben bilmiyorum ama en iyisi bizim paşaya soralım” demiş.

İki arkadaş “Yahu bir paşa balığın dişi mi erkek mi olduğunu nerden bilir ki” diye şaşkınlıkla sormuş.

Aşçı gülmüş ve cevabı patlatmış; “Aslında o da bilmez ama, onun dediği dediktir.”

Bu durumda belki “sarayın sağlık fetvalarına” uymak en iyisi.

Erdoğan en doğrusunu bilmeyebilir ama “dediği dedik” olduğu için hangi babayiğit çıkıp da “Senin uzmanın doğru söylemiyor” diyebilir ki.

BUNU YAPMAK GEREK

Yaşasın! Yerli ilaç yapımı hızlanacak

Diğer yazıda işi biraz dalgaya vurdum ama aslında Erdoğan'ın “her konuda” çok atak olması akıllara zarar bir durumdur.

Erdoğan sağlıklı besinler konusunda “tek otorite” olması gerektiğini söylüyor.

Oysa bilmiyor ki aslında bu konuda uzmanların yaptığı açıklamalar doğrudur, herkes kendi bünyesine, alışkanlıklarına ve sağlık durumuna göre bu bilgilerden yararlanacaktır.

Erdoğan'ın bu tür konularda sanki toplumu düşünüyormuş gibi davranması bilime saygısı olmadığı içindir.

Örneğin Cumhurbaşkanı sağlık kuruluyla yaptığı toplantıda şunları da söyledi;

“Yürütülen yerli ve milli ilaç ve teknoloji çalışmalarının hızlandırılması gerek. Bu konuda yapılacak çalışmalar ile katkılar bu kurulun en önemli gündemlerinden biri olmalıdır.”

İlacın yerli ve millisi olmaz bir kere. İlaç ilaçtır.

Ama daha vahimi şu; Erdoğan'ın bilime saygısı olmadığı gibi bilgisi de yok.

İlaç emirle yapılmaz.

İlaç yapımı emirle hızlanırılamaz.

Sağlık kurulundaki kişilerin Erdoğan'ın bir ilacın nasıl yapıldığını, hangi süreçlerden geçtiğini ve ancak ne zaman piyasaya sürüldüğünü anlatmalı ki Cumhurbaşkanı da bilim insanlarını güldürecek bu açıklamaları yapmasın o zaman.

Erdoğan aslında ilaç konusunda hızlandırma isterken anladığım kadarıyla en bildiği konuyu inşaat işini ilaca bağlıyor.

Erdoğan'ın “yerli ve milli”den kastı aslında ilaç fabrikası, yani binası.

Binaların hızla yükselmesi halinde ilaç yapımının da hızlanacağını düşünüyor.

ÇOK GÜLDÜM

İki pazar fıkrası birden

Bu hafta Yıldırım Tuna'dan iki fıkra sunuyorum sizlere…

ŞİMDİDEN ALIŞIN

Adam “Kendimi iyi hissetmiyorum doktor!” demiş “Beni bir muayene etsen..!”

Doktor uzun süren tahlillerden sonra “Durum pek iç açıcı değil..!” demiş, “On günlük bir ömrünüz kalmış..!”

Adam “On gün.. on gün.. ne yaparım doktor”demiş çaresizce..

“Valla.. çamur banyosunu öneririm” demiş doktor.

“Çamur banyosu mu? İyi gelir mi doktor!” diye sormuş adam.

“Pek değil” demiş doktor, “Ama hiç olmazsa cildinizi şimdiden alıştırırsınız..!”

SABIKALI SERÇE

Güzel bir ilkbahar günü serçe dalgın dalgın yolun üzerinde uçarken karşıdan aynı hizada motosikletli birinin geldiğini görmüş, ikisi de çarpışmayı engellemek için ellerinden geleni yapmışlar, ama serçe “Çıtonnnkk..!” diye sürücünün kaskına çarpmış ve baygın düşmüş yere…

Adamcağız çok sıkı bir hayvansever olmalı ki kıyamamış serçeye, alıp evine götürmüş onu, eskiden kalma bir kuş kafesine yerleştirmiş, yanına ekmek ve su koymuş, girmiş içeri ve yatıp uyumuş. Bir müddet sonra bizim serçe ayılmaya başlamış, ilk başlarda ortalık hafif bulanık, daha sonra görüntü netleşmiş, demir parmaklıklar, ekmek ve su…

“Kahretsin!” demiş “Ulan felakete bak, Motosikletliyi öldürmüşüz desene!”

KOMİK

En taze aforizmalar

Mizah yazarı İbrahim Ormancı'dan gelen yeni komik cümlelerle keyifli pazarlar;

ABD Başkanı Donald Trump “Gülen'in iadesi gündemimizde yok” demiş.Haklı adam. Son Kullanma tarihi geçmemiş bir şeyi neden versin ki?

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Fiyatı ikiye katlanan kuru soğan zam rekoru kırmış. Bir dolar, bir patates, bir kırmızı et, bir kuru soğan. Erkekseniz teker teker gelin be.

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Teyze müsaitseniz annem öğleden sonra lafı gediğine koymaya gelecek.

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O şiiri de güncellemek gerekmez mi Nazım Usta yani,

Sen mutluluğun selfiesini çekebilir misin Abidin?

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Ömür biter, sınav maratonu bitmez çocuğum.

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Ekmeğini gerçekten taştan çıkarıyorum. Mermercide çalışıyorum.

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İş stresi fıtık ediyormuş. Peki işsiz olup, iş bulma stresi insanı ne yapıyor acaba?

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Evlendiğimizde bana sürekli mantı açan kadın şimdi sürekli pizza söylüyor. Kültürel değişim böyle bir şey olsa gerek.

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Benim hanım hiçbir hatamı unutmuyor ama sık sık yemeği ateşte unutuyor, anlamadım gitti.

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Bence düşenin değil de, asıl düşünenin dostu olmaz yalan mı?

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Bazı insanlar eleştiriyi hiç sevmez. Yergi muafiyeti isterler.

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Bugünün işini yarına bırakma. Mesaiye kalıp sabaha kadar çalış.

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Bence toplaşıp parti kursalar ilk seçimde, adam sendeciler malı götürür.