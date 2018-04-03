Yarın başkasının yanında olurlar

Sevgili okurlarım, çok sayın dünya liderimiz geçtiğimiz Pazar günü bir Hatay gezisi düzenledi. Amacı neydi bilmiyorum ama sırtına askeri üniforma giymiş, başına kep takmıştı.

Omuzlarına baktım rütbesini gösteren yıldızlar var mı diye ama yoktu.

Zaten sayın dünya liderimizi orgeneral yapsanız bile az gelir.

Onun gerçek rütbesi mareşaldir!

* * *

Kaç uçak dolusu idiler bilmiyorum. Yanında bir sürü tip yer almıştı.

Futbolcular, bazı futbol takımlarının başkanları, bakanlar, artistler, şarkıcılar, türkücüler, televizyon bülbülleri, saz ve söz ekipleri…

Onlardan biriyle bir süre önce tanışmıştık.

Geçen yıl Ankara'da Trilye restoranda karşılaştığımızda büyük bir heyecanla üzerime atlayıp aynen şöyle demişti:

“Emin abim bunlarla mücadeleye lütfen devam et… Sakın çekinme, arkanda milyonlar varız. Milletimiz Tayyip'i falan en kısa zamanda sandıkta alaşağı edecektir…”

İlk kez karşılaşmıştık, yerinde duramıyordu. Hiperaktif bir tip olduğu anlaşılıyordu…

Elimi falan öpmeye kalkıştı, izin vermedim.

Dün ise onun Hatay'da dünya liderimizin yanındaki görüntülerini izledim.

Yavşaktı, sırıtıyordu. Mutlaka orada da el öpmeyi başarmıştır!

Görüntülerde yer kapmak için kafasını araya uzatıyordu.

Dün Tayyip'i sandığa gömmekten söz eden bu sözde “Sanatçı (!)” onun gezisine davet edilmiş, şimdi yalakalığını yapıyordu.

* * *

Botokslu kadınlar…

Dudaklar iğneyle şişirilmiş, yüz derileri ameliyatla gerilmiş, sarkmaları doktor müdahalesiyle düzeltilmiş kadınlar…

Sosyete dilberleri….

Yakın zamana kadar o düzmece, danışıklı dövüş evlendirme programlarını sunup milleti kandıran ve nefretini çeken sunucu kadınlar…

İş o boyuta vardı ki, programları AKP'nin RTÜK'ü tarafından yasaklandı.

Uyuşturucu kaçakçılığı yaparken yakalanıp uzun süre hapis yatan ve cezası bitince tahliye edilenler…

Hepsi tam kadro, şimdi sayın dünya liderimizin yanı başında, şirinlik gösterisi yapma peşinde idi.

* * *

Gezinin adı “Mehmetçiğe moral (!)” imiş.

Fakat gelin görün ki, görüntüleri izlediğiniz zaman ortalıkta 5-10 Mehmetçikten başkası yok.

Demek ki böyle sazlı sözlü moral gezilerinde bizim Mehmetçiğimizi Genelkurmay Başkanı Hulusi Bey ve ekibi temsil etmektedir.

* * *

Yağcılık, yalakalık ve güce tapma, bizim toplumumuzda var olan korkunç bir hastalıktır…

Ve toplumun önemli bir bölümü ne yazık ki bu hastalığı ister istemez kapmış durumdadır.

Şimdi bizim dünya liderimiz başta olmak üzere bazıları mutlaka şöyle düşünmektedir:

“Bunlar bizi seviyor, ilkelerimizi en az bizim kadar benimsiyor. Ne mutlu bize, ne mutlu!”

* * *

Oysa gerçek pek de öyle değil. İçlerinde sevenler mutlaka vardır ama pek çoğu o gezilere başka amaçlarla katılıyor:

– Fırsatını bulmuşken yağcılık ve yalakalık yapmak.

– TRT'de program ayarlamak.

– Dünya liderinin yanında boy gösterip dizilerde ve reklamlarda rol kapmak.

– Yakınları, damatları vesaire için büyük ihaleler kotarmak.

* * *

Varsayalım önümüzdeki seçimlerde ülke yönetimi değişti…

Ve Kemal Kılıçdaroğlu veya başka bir siyasetçi cumhurbaşkanı seçildi…

Hiçbir kuşkunuz olmasın, bu gibiler en kısa zamanda 180 derece dönecek, saf değiştirecek ve yeni gelen kişinin ve yönetimin yağcılığına soyunup bu kez onların yanında yer alacaklardır.

Rüzgara göre yön değiştiren bu entel-liboş-dönek tipler bu işleri çok iyi bilir!

* * *

Bu ülke son yıllarda neler gördü neler…

Ordumuz Ergenekon ve Balyoz davalarıyla çökertildi. Genelkurmay Başkanı terörist olduğu iddiasıyla tutuklandı…

Bazı subaylar yapılanları onuruna yediremeyip intihar etti.

Binlerce şehit cenazesi kaldırıldı.

O zaman neredeydi acaba bu liboşların aklı?

Birisi ortaya çıkıp ağzını açabildi mi?

Birisi ortaya çıkıp ülkemizin yönetim biçimini eleştirebildi mi?

* * *

Korku, çıkarcılık ve yalakalık dağları bürümüş.

Koskoca adamlar ve kadınlar iki paralık çıkarları için birilerinin peşinde dolanıyor, her biri kişisel bir amaç peşinde koşuyor…

Ondan sonra gelsin “Mehmetçiğe moral (!)” gezileri, dünya liderinin omzunun arkasında yer kapıp görüntüye girmeler, rica minnetler, şarkılar türküler, eğlenceler…

Ve bol yağcılık, yalakalık!

Topla onları her gün, bindir beleş uçaklara, sonra vur patlasın çal oynasın!

Mehmetçik nerede?

Bir tek o yok!

Zaten maksat hep birlikte şov yapmak.

* * *

Klarnetler hazır, İbo denilen adam, Hülya'lar, Seda'lar, Ajda'lar, Sibel'ler vesaire botokslu kadınlarla birlikte futbolcular hazır.

Dünya lideri ve Genelkurmay Başkanı çok mutlu!

Mehmetçik derseniz, Afrin'de dökülen kanları henüz kurumadı.

Ne diyeyim Allah şehitlerimize rahmet eylesin…

Tam da zamanıdır, vur patlasın çal oynasın!