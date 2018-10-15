Paradan altı sıfır atılalı neredeyse 14 yıla yaklaştı. Şu işe bakın ki paradan altı sıfır atıp bununla övünen Erdoğan, bu duruma bir türlü alışamadı.

Seçim mitingleri boyunca hemen her ilde, önceki gün de Kayseri'de; “Bugün burada toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lirayı bulan” diye başladı. Yine atamadı altı sıfırı…

★★★

Altı sıfırı atıp yatırım bedeline öyle bakalım. Denilen o ki; 1 milyar 640 milyon liralık yatırım yapılmış Kayseri'ye… Sahi Kuveyt'in hediye ettiği uçağın ederi ne?

Yaklaşık 500! Yani ne kadar? 500 milyon dolar… Hesaplarsak 3 milyar lira! Kayseri'ye yapılan yatırım, hediyenin bile yarısı değerinde! Bak böyle söyleyince küçük kalıyor haliyle!

★★★

AKP hükümetleri; 2003 başı ile 2017 sonu arasındaki dönemi kapsayan 15 yılda ülkedeki tüm kesimlerden, toplam 3 trilyon 758 milyar lira vergi topladı. Hadi Erdoğan gibi yapalım, toplanan vergiyi bir de eski usulde okuyalım.

Son 15 yılda 3 kentilyon 758 katrilyon lira vergi toplandı… Harcandı, bitti. Afiyetle yenildi. Yani efendilere 19 haneli 3.758. 000.000.000.000.000 lira vergi yetmedi. Okuyamadınız bile değil mi?

★★★

Borçlanmamız mı azaldı? Hayır! IMF'ye 23 milyar dolarını ödedik, çok daha fazlasını borç alıp yedik. Türkiye'nin 2002'de 130 milyar dolar olan brüt dış borcunu 467 milyar dolara yükselttik. Neymiş şu borç? Bir de ona bakalım. Hadi onu da eski parayla hesaplayalım.

Yaklaşık 2 kentilyon 800 trilyon lira ediyor. Yani ülke 2.800. 000.000.000.000.000 lira borçlu. Bırakın ödemeyi, söylemesi bile zorlu…

★★★

Peki, bunca parayla ne yapıldı? Siz 16 yılda toplanan vergiyle kurulan fabrika gördünüz mü? Arayın bakalım, belki bulursunuz.

Adamlar yol yaptı! Bu parayla bırak duble yol yapmayı, bütün ülkeye asfalt döker dağı taşı yarış pistine çevirirsin. Yanına Suriye'yi satın alır otopark diye işletirsin!

★★★

Öyle hesap makinelerine sığacak bir rakam değil… Bu yıl toplanan vergiyi falan da dâhil etmiyorum. Yok, limanlar, araziler satılmış, madenler kiralanmış, Telekom, Tüpraş, şu, bu, fabrikaları, özelleştirmeleri hiç saymıyorum.

Çıkarılan aflardan gelen paralar, deprem fonları, 2B ile satılan topraklar, bedelli askerlik paraları, işsizlik fonu, yastık altı… Onlar da yok!

★★★

Lisans hakları, enerji dağıtım ihaleleri de bu rakamın içerisinde yer almıyor. İmar Barışı'ndan da para toplandı. Dünya para karşılığı anlaşıldı ama kim bilir nereye gitti?

Yollar, köprüler, tüneller, hastaneler mi yapıldı? Yapılmadı, yaptırıldı! Yapanlara vergilerimizle ödenecek hepsinin parası 20-25 yıl boyunca… Yani muhteremler gelecek vergilerimizi de senetle ipotekledi.

★★★

Araçların vergisi öne çıktı ama gazozdan sigara kâğıdına kadar her şeye vergi bindi. 2002 yılında kişi başı 602 dolar vergi, 2017 sonunda kişi başı 1770 dolara kadar yükseldi. O da kesmedi!

Nihayetinde sıra Atatürk'ün vasiyeti İş Bankası'na geldi. Onu da Hazine'ye devrettik mi? Tamamdır!