Avrasya Tüneli’nde dolar 5.40 lira mı?

Yılın başında Avrasya Tüneli'ne yüzde 26.5 zam yapıldı. Tepkiler gelince, erken seçim de kafalarında belirince zammı yüzde 15.66'ya çektiler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Seçim bitince ziyadesiyle yapıştırdılar zammı… Hiç itiraz edilmeseydi daha iyiydi. Bu sefer yılbaşına göre zam oranı yüzde 40'a denk geldi.

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Zira tünel işletmesinin müdürü; “Tünel, ‘niş' bir ürün gibi… Trafikte asıl işine yarayanlar kullanır” demişti. Devlet “niş” yatırım yaptırıp buna garanti verir mi? “Damsız alamıyoruz” da deyin bari… Hizmet için yapılmıştı hani? “Fakirler geçmesin, parası olmayan trafikte beklesin” mi tünelin zihniyeti?

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Esas benim anlamadığım, bu tünelin fiyatı 4 dolar+KDV değil miydi? Öyle denilmişti. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinde KDV yüzde 8 olarak uygulanıyor. Avrasya Tüneli de aynı orana çekilmişti. Geçiş 4 dolar+KDV hesabına göre dolar 5.40 liraya mı yükseldi? Hadi, KDV yüzde 18 olsa bile dolar 4.93'te mi? Bize mi söylenmedi? Kim, neye göre bu zammı bize kilitledi?

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İstanbul'da tünelle karşıya geçip dönsen 46.60 lira ödeyeceksin. Ankara'dan Kars'a trenle gitsen 47 lira vereceksin. Avrupa Yakası'na geçeceğine direkt Avrupa'ya geçsen Sofya'ya otobüs bileti 110 lira! Her gün arabanla işe gidip gelsen ayda 932 lira tünele gidecek. Sen mi tünelden geçeceksin, tünel mi senden geçecek?

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Devlet garanti vermiş, ihale açmış, şirket ihaleyi almış. Eyvallah… Babasının hayrına yapmıyor ya… Yaklaşık 815 milyon dolar projenin maliyeti… Devlet bu kadar parayı kendi ödeyemedi mi? Niye topluyor onca vergiyi? Alan şirket de kredi alıp yaptı tüneli. Koca devlet daha ucuza kredi bulup yapamaz mıydı? Böyle yapınca devlet borçlu görünmüyor, orası ayrı…

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Şöyle hesaplayalım… Tüneli yapana verilen garanti, yılda 25.6 milyon aracın geçmesi. Geçse de geçmese de o paranın ödenmesi. 2017'de 15.6 milyon araç geçti 10 milyon eksik kaldı. Devlet bunu 123 milyon lira ödeyerek tamamladı. İyi de tünelin işletmecisi geçen araçlardan da 250 milyon lira para aldı. Devlet bunu kendi yapsaydı en azından bütçeye gelir yazardı.

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Her mitingde kendi yapmış gibi anlattı. Dedi ki; “Ey Çorumlu, Yozgatlı, Vanlı, bakın İstanbul'a Avrasya Tüneli yapıldı. Cebimizden de 5 kuruş para çıkmadı!” Millet de alkışladı! Oy istedi. Cayır cayır aldı. Şöyle söyleyeyim; O alkışa az bile zam yaptı! Hakkı… Sahi sırada ne vardı? Doğalgaz mı? Ona da yüzde 20 çaktı. Fena yağacak galiba çiselemeye başladı!