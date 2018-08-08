Devlet intihar etsin inşaat dirilsin!

Faiz ve dövizde yaşanan artış inşaat sektörünü durma noktasına getirdi. İnşaat sektörünün artık eskisi kadar kazanamadığı, alınan evin eskisi kadar kazandırmayacağı aşikâr…

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı çıkmış, devletin altın vuruş yaparak konut faizinin yüzde 8'ini karşılamasını istemiş. Sahi inşaatçıları “kutsal” kılan neymiş? Bak onu söylememiş. Diğer sektörler üvey evlat muamelesini mi hak etmiş?

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İnşaat sektörünün son 10 yıldır aldığı desteği hiçbir sektör almadı. Serbest piyasa kurallarına takla attırıldı. Buna rağmen başkan hâlâ teşvik istiyor. Biz parayı direkt şirket hesabına yatıralım, kendisini öyle bankaydı, tapuydu, krediydi hiç uğraştırmayalım!

Yahu “devlet” dediğin senin, benim vergilerim. Devlet teşvik verince, senin cebine giren para benim cebimden çıkacak. İnşaatçı hiç mi zarar yazmayacak! Önce sattığın fiyatlara bir bak!

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Beyefendi çıkmış, hiç çekinmeden; “devletten bu konuda bir altın vuruş bekliyorum” diye demeç veriyor. Acaba “altın vuruş” ne? Onu da mı bilmiyor! Muhtemelen, içinde “altın” lafı geçiyor diye iyi bir şey sanıyor.

Oysa “altın vuruş” uyuşturucu müptelalarının yüksek doz alıp intihar etmesine deniliyor. Devlet intihar etsin, inşaatçılar bayram etsin. Dedikleri bu anlama geliyor.

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Dikkat ettim, vatandaşın ev sahibi olması için de vermiyor bu röportajı… Derdi, devletin vereceği teşvikin yalnızca “sıfır evlerde” kullanılması… En azından sadece benim şirketim dememiş, diğer inşaatçıları da ortak etmiş.

İşin ilginci bu isteğin gerçekleşebilme ihtimali… Olur mu? Olur! Yaparlar mı? Yaparlar! Saray'ın inşaata bakışı belli… Baksanıza açıklanan 100 günlük eylem planından bile kupon arazi çıktı. Bırakamaz inşaatı…

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Ağaoğlu pek çok kişiye antipatik geliyor lakin; “Artık her şeyi devletten beklemek mümkün değil” diyebiliyor. “Paraya ihtiyacım olursa malımla vedalaşmasını bilen bir insanım. Fiyatını bulunca ceketim dahil her şeyi satarım” diye ekliyor. İşin açıkçası bunun böyle olması gerekiyor.

Bakın; bütün Avrupa kıtasında müteahhit sayısı 25 bin civarında… Almanya'da müteahhit sayısı 3 bini geçmiyor. Türkiye'de ise kayıtlı 330 bin müteahhit var. Yuh! Hangi birini kurtaracaksın? Bir zahmet yarısı batsın!

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Ey vatandaş… Eğer bir konut için istenen fiyat, 200-220 aylık gerçek kira getirisinin üstüne çıkmışsa fazla yaklaşma… Bizde satılanlar hâlâ 30 yıllık kira fiyatına… Ev alacağına otur kirada…

Hesaplayalım… Satışı 500 bin liralık dairenin kirası yaklaşık 1800 lira… Yıllık 21 bin 600 liraya denk gelir. Hazine bonosu alsan faizi yılda 100 bin lira getirir. Faizler düşer mi? Bu yönetimle mi? Neden düşsün ki?