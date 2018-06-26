Erdoğan enkaz devraldı!

Erdoğan'ın kazanmasına memnun olan sayılı muhaliften biriyim. İyi ki o kazandı! Zira kendi enkazını kendisi devraldı. Başkasının bu yükü taşıması haksızlıktı. İnce yatsın kalksın dua etsin! Ucuz atlattı. Kim gelirse gelsin ekonomik darboğazın altında kalacaktı.

Yahu neden ani seçim kararı alındı? Ekonomi, mevcut tabloyu daha fazla kaldıramazdı. Seçim bitti tablo değişti mi? Hayır! Şimdi denenmemiş bir sisteme adım atıyoruz. Sahi neyin dünden daha iyi olmasını bekliyoruz?

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Cari açık mı küçülecek? Enflasyon mu düşecek? Faizler mi inecek? Dolar mı duracak? Borçlar mı azalacak? İşsizler, iş mi bulacak? Hayır, kıraathanelerde kek yiyip parklarda yuvarlanacak. Bu kafayla keklere üzüm koyacak para bile bulunamayacak!

Aynı şeyleri düşünürsen aynı şeyleri yaparsın. Aynı şeyleri yaparsan aynı sonuçlara katlanırsın. Vatandaş aynı şeyleri düşündü, aynı şeyi yaptı, aynı kişilere yetkiyi verdi. Neler olabileceğini göremedi. Cebinden ödeyecek bedelini.

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Değerli halkımızın nasıl bir hayal dünyası içinde yaşadığı, neye istinaden oy kullandığı, bütün dünyayı bize düşman sandığı biliniyor. Lakin MHP! Arkadaş, hiçbir vaadi olmayan, miting bile yapmaya mecali kalmayan bir parti nasıl yüzde 11 oy devşirdi? Onu aklım almıyor.

İstikrar devam ediyor gibi görünüyor da hangi istikrar? Erdoğan ile yatırımcılar arasında kolay kolay onarılmayacak güven bunalımı söz konusu… Piyasalar açıldı, kimse seçim sonucunu kutlamadı. Ne dolar düştü. Ne borsa coştu. Sahi ne olması bekleniyordu?

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Erdoğan; “Yetkiyi bana verin, faizle kurla mücadeleyi bana bırakın” demişti. Buyur yetki… Ne yapacaksın yeni? Mevcut düzende Türkiye'ye para gelmez. Para politikası böyle yürütülmez!

Hele Londra'da yabancı yatırımcılara dediği gibi; “Merkez Bankası bağımsız olamaz”, “faiz sebep enflasyon neticedir” mantığı ile devam ederse muhtaç oluruz patatese…

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Yeni bir birim kurulacak, adı da “Finans ofisi” koyulacak. Ekonomi böyle mi kurtulacak. Piyasaların onay vermeyeceği ekonomik program ve maliye politikası olursa, görürsünüz ekonominin nasıl şekilleneceğini…

Durun bakalım daha… Film yeni başlıyor. Ertelen zamlar var ya… Hani son iki haftada 24 milyar lira para basılıp sokulmuştu dolaşıma… Bankalara, batık kredileri yapılandırın kimseyi batırmayın emri gitmişti seçim süreci boyunca… Ya da anlatıp sürprizi bozmayayım… Seyredin, ileride anlatırsınız torunlarınıza!