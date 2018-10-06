İşsize niyet bankaya kısmet!

İnanın bu durum herhangi bir gelişmiş ülkede olsa ne hükümet ayakta kalırdı ne de ilgili kurumlar! İyi de gelişmiş ülke onlar. Burası Türkiye! Hiçbir şey olmayacak haliyle!

İşsizlik Fonu'nun 11 milyar lirası üç kamu bankasına sermaye fonu olarak aktarıldı. Buna kim karar verdi? İşsizlik Fonu kamuya ait değil ki! Kuruluş kanununda da yok böyle bir yetki.

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Yasaya göre “Fon gelirleri işsizler haricinde hiçbir maksat için kullanılamaz” hükmü var. Yasayı kim takar? İşsizler için kurulan fonu yağmalamaya devam ediyorlar.

Üç kamu bankası 9 aylık bilançoları açıklanmadan önce 5-7 yıllık vadelerle usulsüz olarak işsizin alacağı paraya kondu! Kamu bankaları, yandaşları ve inşaatçıları kurtarmak için düşük faizli kredi verirken işsize mi sordu?

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Esas soru; “Neden bu üç kamu bankasının 11 milyar liralık sermaye benzeri fonlamaya ihtiyacı oldu?” İnsanın aklına ister istemez kötü şeyler geliyor.

Lakin bu işten Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın haberi yokmuş! Oysa parayı kim yönetiyor? Hazine! Hazine kime bağlı? Berat Bey'e… Bak sen şu işe!

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Bakanlıktan; “Bu bahsedilen işlem Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bilgisi dahilinde yapılan bir işlem değildir. İki kurum kendi inisiyatifleriyle beraber bu işlemleri yapmışlardır” açıklaması geldi!

Buna da şükretmeli… Ya kendi inisiyatifleriyle 11 milyar lirayı değil de fonun bütün parasını geçirselerdi? “Gençler aralarında anlaşmış, bize hayırlı olsun demek düşer” mi denilecekti?

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Saray sözcüsünden de açıklama geldi; “Özal döneminden beri bu tür uygulamalar yapılmıştır.” 30 yıl önceki Özal mı? O zamanlar işsizlik fonu mu vardı? Fonun kuruluşu 2000 yılı…

Nitekim 2008 ila 2011 yılları arasında 11.5 milyar lira Güneydoğu Anadolu Projesi'nde (GAP) kullanılmak üzere hükûmete avans olarak verilmişti. 7 yıldır o paradan haber gelmedi! Kim bilir nereye gitti? Gerçekten GAP'a mı harcandı? Yoksa parayı birileri mi GAPattı?

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Nasıl başardılarsa İşsizlik Fonu son 5 yıldır enflasyonun altında getiri ile zarar ettirildi. Sizce sebebi kötü yönetim mi? Yoksa bilerek mi zarar ettirildi?

Sahi İşsizlik Fonu bugüne kadar işsizlere ne kadar verdi? Toplamda 17 milyar lira! Bugün 125 milyar lirayı Hazine tahviline yatırsan bırak 16 yılı, sadece bir yılda 30 milyar lira kazanırsın. Anaparaya dokunmadan faizi ile bile yıllarca ödeme yaparsın. Fazlasını fona gelir yazarsın.

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Sayıştay araştırdı, İşsizlik Fonu'ndan 552 milyon liranın kayıp olduğunu bildirdi. Belli ki birileri indiragandi… Hayret valla; ne olduğu, nerede olduğu, kimin aldığı bir türlü bulunamadı!

Yoksa orada da mı gençler kendi inisiyatifleriyle aralarında anlaştı? Bir yerlerde kefen paranız varsa kontrol edin, bakalım hâlâ orada mı?