Nefes aldı vergisi!

Seni öpen kadı ise kimi kime şikayet edeceksin? Ortada kendi koyduğu vergiyi toplayamayan bir sistem söz konusu… Bu işte bir yanlışlık yok mu?

“Kalk o koltuktan, damadım geldi Almanya'dan” denilene kadar Mehmet Şimşek yönetiyordu ekonomiyi… Maliye Bakanı olarak göreve başladı. İstisnasız her yıl vergiyi tabana yaydı.

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Yıl 2009: “Verginin tabana yayılması şart!”

Yıl 2010: “Vergileri tabana yaymanın, herkesten makul düzeyde vergi almanın… falan, filan…” Yıl 2011: “‘Gerek mevzuatın sadeleştirilmesi, gerekse verginin tabana yayılarak… filan, falan…” Yıl 2012: “Vergi tabanını genişleteceğiz.”

Yıl 2013: “Bu saydıklarımızın hepsi vergiyi tabana yaymak amacı” gibi bir şeyler söyledi…

Yıl 2014: “Biz vergiyi tabana yayarak birtakım istisnaları… falan, fıstık…”

Yıl 2015: “Buradaki amaç; vergiyi tabana yayarak, kayıtdışılığı azaltarak… falan, fişman…”

Yıl 2016: “Gelir Vergisi reformu ile birlikte vergilerin tabana yayılmasına çalışıyoruz.”

Yıl 2017: “Verginin tabana yayılmasını sağlayacağız.”

Yıl 2018'e geldiğinde, görevinin son günlerinde; “Vergiyi artırmadan tabana yayacağız” söylemiyle veda etti. Koltuğu damada devretti.

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Berat Albayrak göreve geldi; “Toplum tabanına, 81 milyona yayılmış daha adil bir vergi sisteminin getirilmesi” söylemiyle geleneği devam ettirdi.

Ülkede Gelir Vergisi'nin yarısı ödenmiyor. Taşıt sahibi her 3 kişiden 2'si Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni ödemiyor. Hele Katma Değer Vergisi… Toplanan ancak beşte biri… Yani ödenen sadece yüzde 20'si… Nerede gerisi?

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Türkiye'de bir milyonun üzerinde şirket hiç Katma Değer Vergisi ödemiyor. Vergi oranları ve sigorta primi çok yüksek… Ödese şirketi kapatacak. Ödemese nasıl olsa af çıkacak. Haliyle affı bekliyor.

Seçim öncesi yine vergi affı çıkardılar, önceki gün süre bitti. Toplamda 60.5 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleşti. Sizce ödenecek mi? Ekonomide işler bu kadar kötü değilken bile ödenemiyordu ki!

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Devletin görevi adil şekilde vergi toplamaktır. Zenginlerin borçlarını silip, silinen borçları halktan tahsil etmek değildir.

Oysa kötü yola düşmüş Robin Hood gibi yıllardır fakirden alıp zengine veriyorlar. Bizden toplanan vergileri yandaşa ihale olarak zimmetliyorlar. Kendi lüks harcamalarını kısmayıp, daha fazla gelire ihtiyacımız var diyorlar.

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Sarayın favori tatlısı neydi? Badem sütü ve chia tohumu ile hazırlanıp balla tatlandırılan puding mi? Haliyle yeni saraylar, köşkler ne ile yapılacak? Makam araçları, korumaların çakarlı arabaları ne ile alınacak?

2 liralık köprüyü 12 liraya yaptırırsan, bakanları toplantılara özel uçak tutup yollarsan tabii ki ihtiyacın olur paraya… Onu da hemen yayarsın tabana. Aman geç kalma…