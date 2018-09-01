Öp öp öp öp doyamadım!

Başkan, “Dış güçlerin ekonomimize saldırması suretiyle” diye başladı, “Döviz kuru ne olacak? diye soranlar varsa verecek cevabımız şudur; Bu da geçer ya hu” diye devam etti.

Bakalım dış güçler ekonomimize nasıl saldırmış? Cumhuriyet tarihinin en büyük kazığını bize kimler atmış? Sorsan hepsi sütten çıkmış AK kaşıkmış?

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Yıl 2005… Bundan 13 yıl önce… Türkiye'nin en değerli şirketlerinden Türk Telekom için başlıyor özelleştirme… Ojer Telekom (OTAŞ) şirketin yüzde 55 oranında hissesini 6.5 milyar dolara satın alıyor ve 21 yıllığına işletme sahibi oluyor.

Lübnanlı Hariri Ailesi'nin sahibi olduğu Oger Telekom ana ortak… Saudi Telecom ise diğer ortak… Ufak bir pürüz var ki; o da ihaleyi kapan şirketlerin para ödemeye niyeti yok!

Niyeti yok ama üst düzey tanıdığı çok… Şirket ihaleyi alıyor, ihale ile aldığı Türk Telekom'u teminat gösterip krediyi kopartıyor. Onunla özelleştirme parasını ödüyor.

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Oysa sözleşmeye göre Türk Telekom hisseleri rehin, ipotek, teminat olarak kullanılamaz. Birileri bir yolla izin veriyor ki kredi bulunuyor. Sahi acaba izni kim veriyor? Kimse dile getirmiyor.

Bu arada yeni gelin gibi şirketin kasasında 2 milyar dolar kuzu gibi yatıyor. Şirket bir anda muazzam kâr etmeye başlıyor.

Ödenmeyen faturaları tahsil ediyor. Boş durmuyor, şirket demirbaşlarını, arsalarını, binalarını, taşınmazlarını cayır cayır satıyor. Yetmiyor, şirkete zimmetli tonlarca bakır teli bile okutuyor. Paraları, kâr payı olarak dağıtıp cukkalıyor.

Para harcamamak ve daha çok para kazanmak için kurumda çalışan 18 bin 500 kişilik istihdam yok ediliyor. Milyarlarca liralık vergi borcu siliniyor. İhale şartnamesinin gerektirdiği altyapı yatırımları yapılmıyor.

Türk Telekom para basarken alınan kredi borcunun tek kuruşu dahi ödenmiyor. Şirket kârının yüzde 55'i tutan 5.7 milyar dolar yani bugünün parasıyla 37 milyar lira cebe atılıyor!

2013 yılında tekrar ilk yılları ödemesiz olarak 29 bankadan 4.478 milyar dolar ve 212 milyon Euro kredi bulunup eskisini yapılandırıyor. Şirket paraları cebe atmaya devam ediyor.

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Her yıl kâr eden Türk Telekom bir anda zarar etmeye başlıyor. Böylesine kazançlı bir sektörde, altyapı tekeli seninken hem de, nasıl zarara edersin?

2014 yılında uluslararası yatırımcılara 1 milyar dolarlık şirket tahvili satıyor. O para da cukka cukka… Dolar cinsi borçlandırılınca ve dolar kuru patlayınca Türk Telekom da zararın dibine vuruyor.

En çok krediyi veren üç büyük banka; Akbank'ın 1.7 milyar dolar, Garanti Bankası'nın 1 milyar dolar, İş Bankası'nın 500 milyon dolar… Daha 26 banka daha var. Hepsi bakakalıyor!

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Bu süreçte BDDK ne yapıyor? “Biz bankalara dedik ki siz bunları takibe almayın. Bu krediler iflasa düşmeyecek” diye açıklama yapıyor. Başka bir ülkede olsa var ya… Neyse!

SPK ne yapıyor? Hiç! Yüzde 30 payı olan Hazine? Hiç! Yönetim kurulu? Hiç! Varlık Fonu? Hiç! Bu süreçteki yönetim kurulu isimlerine bir bakın… Hepsi çok tanıdık gelecek inanın.

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İşletme süresinin bitmesine 8 yıl kaldı. Sözleşmede; şebeke ve teçhizat kullanılır halde ve şirketi “borçsuz” bırakma yükümlülüğü var. Şirketin borçları kapatılıp devlete iade edilmesi gerek. Bilinenin aksine bankalar henüz anlaşmayı kabul etmedi! Sözleşmenin değişmesini istiyorlar ve mevcut haliyle devralmıyorlar.

Şirketin haziran sonu itibarıyla bilançosunda 3.2 milyar dolar değerinde borç var. Lakin “Döviz kuru ne olacak?” diye soran olunca, cevap “Bu da geçer!” oluyor. Geçiyor ama üzerimizden geçiyor. Ortamlarda “Dış güç geçiyor” dersin. Kim bilecek?