Saray’ın alametifarikası soğan 5 lira canısı

İstanbul mitingi… Erdoğan anlatıyor; “Sayın Putin bir ziyaret yaptı. Bizim salonda kendisiyle konuşuyoruz. Şöyle bir süzdü her tarafını… Ayrılırken “büyük devlet olmanın alametifarikası budur!” dedi.” Sahi “bizim salon” neresi? Oradan mutfağa geçseydi!

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Saray'ın başlangıç inşaatı 289 bin metrekareydi… İnşaat hiç durmadı yanına ek binalar eklendi. Putin'in Rusya'yı yönettiği Kremlin 24 bin metrekare… Madem “alametifarika” niye yapmıyor kendisine? Kremlin'den tam 12 tane sığıyor bizimkine… Belli ki Putin dalga geçmiş içten içe…

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İngilizlerin ülkeyi yönettiği Buckingham Sarayı 77 bin metrekare… Amerika'nın yönetildiği Beyaz Saray 72 bin metrekare… Fransa'nın yönetildiği Versailles Sarayı 67 bin metrekare… İsveç, Stockholm Sarayı 61 bin metrekare…

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İngiltere, Amerika, Fransa, İsveç… Hepsinin saraylarını topla; Yaklaşık 277 bin metrekare… Bu ülkeler itibarsızlar ve alametifarikaları bu kadar. Zavallılar. Hem bizde daha Beylerbeyi Sarayı var. Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı… Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü… Beykoz Kasrı… Topla 998 bin metrekare daha kullanımda… Bir de inşaat halinde 300 odalı yazlık saray var Marmaris'te.

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Her neyse dönelim Putin'e… Büyük devlet olmanın alametifarikası, Ruslarla barışmak için dilemediğimiz özür kalmadı. Domates, soğan satmak için kırk takla atıldı! Sonunda Rusya 2.5 milyar dolarlık hava savunma sistemini çakınca “büyük devletin alametifarikası” ile sorunlar ortadan kalktı!

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Soğan demişken… Belli ki cücük lobisi işbaşında… Soğan kuru, dolar kurunu geçti 5 lirada… Bildiğin kuru soğanın kilosu yahu bu… Valla geçen ay 2 liranın altında soğan alanlar parayı katladı. Dolar, faiz, altın böyle kazandırmadı. Çıkarın yastık altındaki soğanları, bozalım bu büyük oyunu… Arkadaş ülkeye bak, soğan 5 lira olur mu? Manavlar müdahale etse artış durur mu?

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Olsun be! Bizim Saray'ımız var. Bakın Rusya Başkanı Putin bile kıskanıyor. Biraz başa dönelim. Hukukun durdurmasına rağmen Saray'ın inşaatı devam etti. Ülkede hukuktan daha üstün güçlerin var olduğu belgelendi. Ders niteliğindeydi. Ders neydi? Eğer arkan sağlam değilse iş yapmaya hiç soyunmayacaksın. Yanarsın! Sağlamsa dağlar asfalt yol olur. Coşarsın!

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Peki, kaça yapılmıştı?

Mimarlar Odası, TOKİ'ye Saray'ın maliyetini sordu. TOKİ'nin; “Maliyetinin açıklanması ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verir” cevabıyla şok oldu. Devlet sırrıydı! Siz bu saatten sonra enflasyonda, büyümede, işsizlikte, borcumuzda şeffaf olmalarını mı bekliyorsunuz?

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İki gün sonra açıklanan verilerin de yalan olduğu ortaya çıkarsa ne diyecekler? “Gerçek verilerin açıklanması ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verirdi” diyerek geçiştirecekler. Aksini mi iddia edeceksin? Ne dersen de, vatan hainisin! Devlet sırrını açıklamaktan içeridesin! En iyisi; “Soğan 5 liraya çıktı algısı yanlış” deyiver gitsin!