Seçim ertesi Türkiye ekonomisi

Türkiye ekonomisi hakkında size yalan söylediler! Kaderden bahsetmediler… Önümüzdeki yıllara ya daha fakir ama daha demokrat bir ülke olarak adım atacağız. Ya da hem fakir hem sefil… Ortak payda “fakir”!

Peki, iyi ihtimal yok mu? Onu bana sormayın, mucizelere pek inanmam! “Seçimler bitsin hele bakarsın ekonomi gider iyiye” diye düşünen Polyannalar olabilir. Polyanna'yı dağa kaldırmışlar, dağ havası iyi geldi demiş. O hesap…

Bu yolun gittiği tek bir yer var ve oranın adı da Stagflasyon! Yani; işsizlik rakamları yükselmeye devam ederken, ekonomik büyüme durur. Enflasyon seriye bağlar sürekli artar.

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Asıl mesele ne? Hani bir ara bankalar yolda kredi kartı dağıtıyordu. Kartı alan dibine kadar harcıyordu. İşte dünyada da son 10 yıldır durum tam da buydu! Bizim borçlar nasıl bu kadar hızlı arttı? Adeta gökten para aktı. Sadece bize değil, herkese…

Şimdi bol ve ucuz paranın sonuna gelindi. Hovardalık devri sona erdi! Bizim de dâhil olduğumuz gelişen piyasalar grubunun hikâyesi bitti. Para artık ejderhanın ağzında… Aslan, kedi yavrusu gibi kalır yanında.

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Amerika gaz pedalına levye yerleştirmiş gibi tam gaz gidiyor. 2020 yılına kadar devamlı faiz artırıp duracak. Haliyle “para” değil gelişen ülke, babasını tanımayacak. Maliyetler artıkça artacak. Avrupa da buna ayak uyduracak.

Ticaret savaşları başladı. Şimdilik küçük çaplı… Küresel durgunluğu tetikleyebilir. Bu durum ihtimal dâhilindeyken bile risk sevmeyen hiçbir yatırımcı gelişen ülke pozisyonu tutarak sahilde güneşin batışını seyretmez. Rotasını güvenli limanlara kırar. O limanlar da çok uzak bize…

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Tam bu sıralarda gezegenin ortasında Türkiye, aşırı borcu, çılgınca harcamaları, yap işlet devret ödemeleri nedeniyle fellik fellik para arayacak. Bu parasal kuraklık döneminde sıcak para için göbek atacak.

Türk Lirası'nın çok ağır darbe yediği bir ortamda özel sektörün ödemesi gereken on milyarca dolar döviz borcu var. Sadece KOBİ'lere kullandırılan kredi 550 milyar lira… Bunu yıllık yüzde 20-25 faizden hesapla…

Türkiye kredi ile büyüyen, ekonomisi döviz girişine bağımlı bir ülke… Bu bağımlılık çok canlar yakacak. Lakin birçok şirket için geç kalındı, ne yapsanız çoğu batacak! Kimsenin elinde sihirli değnek yok! Bu süreç illa yaşanacak.