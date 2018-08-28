‘Tasarruf’ diyor, bana bir gülme geliyor!

Dış güçler, hatta dünyadaki tüm devletler ekonomimize saldırmak suretiyle Türkiye'ye mümkün mertebe zarar vermek istiyorlardı. Dolar yükseliyor, faizler artıyor, enflasyon durmuyordu. Borçlar ödenemiyor, şirketler iflas ediyor, insanlar işsiz kalıyordu.

Tam da böylesi zorlu günlerde ihtiyacımız olan hamle Van Gölü kıyısından Başkan tarafından müjdelendi: “Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı Köşkü yapacağız!” Yaptırdığı bu saray dış güçlere tokat gibi geldi. Büyük oyun bozuldu.

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Tabii haliyle dış güçler önce şaşırdılar! Hiç beklemedikleri bir hareket… Niye yapıyor? Nasıl yapıyor? Hani ekonomi kötüydü? “Demek ki ekonomi kötü değilmiş” dediler.

Haşa huzurdan devletin başı emretmiş, onlara halt etmek düşer. Alman'ı, Amerikalısı, isporcusu, ihtiyarı, veremi çatır çatır çatlayacak. Bu köşk millete güven, düşmana korku salacak.

Tabii bu bir takım işi… Devlet Bahçeli, Başkan'ı ziyaretinde konuyu açmış; “Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır” fikrini ortaya atmış. Tıpkı erken seçim gibi bu proje de Bahçeli'den çıkmış.

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Fikir de dahiyane… Yıl 1071'de Malazgirt'te… O zaman yapılacak köşk de olsun 1071 metrekare… Adeta bir şifre… Beş dönüm kesmez, on dönüm arazi içerisine… Kısmet av köşkü ve bağ evine…

Görüyor musunuz yaratıcılığı? Trump, sözde süper güç Amerika'nın başkanı… Öyle istediği yere köşkü, istediği yere sarayı yaptırırlar mı?

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Daha Beylerbeyi Sarayı var. Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı… Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü… Beykoz Kasrı… Topla 998 bin metrekare daha kullanımda…

Bir de inşaat halinde 300 odalı yazlık saray var Marmaris'te… İtiraz edenlere soruyorum, koskoca başkanımız Suriyelilerle birlikte halk plajında mı girsin denize?

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Yap-işlet-devret modeliyle yapalım, 25 yıl boyunca yılda 12 gün kalma garantisi verelim. Cebimizden beş kuruş çıkmasın! Nasıl fikir?

Bahçıvanı, koruması, hizmetçisi, ahçısı sürekli orada kalacak, maaş alacak. Sorsan, milletin köşkü olacak. Sanki vatandaş devre mülk olarak kullanacak!

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2 milyar lira kesince rahatladı mı bütçe? Hani herkes elini taşın altına koysun, yastık altı doları olanlar bozdursun, millet tasarruf etsin nerede?

Bak tam tasarruf lafı geçiyor, yine bana bir gülme geliyor. İçinizi ferah tutun, vergilerimiz boşa gitmiyor! Bakalım dünya lideri olmamızı istemeyenler Cumhurbaşkanlığı'nın yeni köşkünü görünce bu sefer ne diyecekler?