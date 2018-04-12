Azıtmış Dolar!

Hep latif, zarif, kibar, seviyeli, ince kelimeler bekliyoruz. Olmuyor. Sinirler geriliyor. Laf keskinleşiyor. CHP lideri “Reziller” diyor. Cumhurbaşkanı kendi partisinin 2 dönemdir ekonomiden sorumlu bakanına “terbiyesiz” diye bağırıyor. Rezil ile terbiyesiz, hakaret katsayısı aynı kelimeler.

Dolar da azıtıyor.

Euro da sıçrıyor.

Dolar: 4.15 TL'yi.

Euro: 5.13 TL'yi

Gördü, yukarı gidiyor.

“Rezil” diye suçlamakla “terbiyesiz” diye azarlamakla Dolar ile Euro'nun her gün azıtıp zıvanadan çıkarak yükselmesi arasında doğrudan olmasa da dolaylı bir ilişki var. Kılıçdaroğlu'nun “reziller” sözü üzerine 250 bin liralık hakaret davası açan Erdoğan'ın kendisi “Çatıyı güneşli günlerde onarmalıyız, yağmur geliyor” diyerek ekonomideki ısınmayı haber veren Bakan Mehmet Şimşek için, “böyle konuşmak terbiyesizlik”dedi. Oysa, “Ben Bakan Şimşek'in görüşlerine katılmıyorum, ekonomiyi iyi yönetiyoruz” diyebilirdi.

Bakan üzüldü.

İstifa edecekti.

Sustu, koltuğunda kaldı.

Sana “rezil” diyene kızıyorsun, dava açıyorsun, sen kendi bakanına “terbiyesiz” diyorsun, bakanın sana dava açamıyor. Dolar ile Euro da bu tabloya bakıp, azıtıyor!

* * *

Kaba ve hırçın.

Yaralayıcı ve bölücü.

Korkutucu ve sindirici.

Cümleleri bulup söylemekte çok başarılı olanlar ne yazık ki, ekonomiyi iyi yönetebilirler diye kural yok.

Yeni zamlar kapıda.

Aileler kemer sıkıyor.

Şirketler tepetaklak.

Vergi yükü çok ağır.

Kur riski yükseliyor.

Türkiye'nin hızlı büyüyen babadan oğula iki özel sektör grubu; Ülker ile Doğuş, alacaklı bankalarla “borçlarını yeniden yapılandırma” görüşmesine oturdular. Forbes adında bir dergi her yıl dünyanın en zenginlerini sıralıyor, yayınlıyor. Bu dergiye göre Doğuş Grubu'nun sahipleri Ferit Şahenk ile kız kardeşi Filiz Şahenk'in 4,7 milyar dolar kişisel servetleri var. Ülker Grubu'nun sahibinin de serveti geride kalır değil. Birinin şirketlerinde 35 bin, diğerininkilerde 50 bin kişi çalışıyor.

Bunlar bile zor durumda.

Cumhurbaşkanı ise “ekonomi iyi değil…” diyerek aslında yapıcı fakat geç kalmış bir uyarı yapan kendi bakanını “terbiyesiz” diye susturup, sindiriyor.

* * *

Bakanı susturabilirsin.

Ama Dolar ile Euro'yu asla!

Çünkü iki büyük gurubun “borçlarımızı yeniden yapılandıralım” yolundan diğer şirketler de gelirse bankaların menteşelerinden gıcırtıların yükseleceğini Dolar da biliyor, Euro da…

Gözü kör olsun!

16 yıl betona yatırım.

Ve artan kur riski!