Cumhurbaşkanı'nın yakın dostu yazar Abdurrahman Dilipak, bütün yazılarını “selam ile dua ile” diye bitirir. İsyan etmiş. AKİT TV'deki canlı yayın konuşmasında; “ENRON'a danışmanlık yapan ve Rotschild'lerin Truva atı bu kirli şirket McKinsey'e kim kapıyı araladı, kim soktu devletin içine?” diye ortaya soruyor.

Abdurrahman!

Kendine gel…

Soruyu ortaya değil sahibine; Cumhurbaşkanı'na ve Hazine Bakanı'na sor. Öğren ve yaz da halk aydınlansın.

Halka bir faydan olsun.

Abdurrahman!

Niçin görmüyorsun?

Halk, Marmara çırası gibi yanmaya başladı: “Yüksek yapışkan enflasyon, yüksek yapışkan kur, yüksek yapışkan faiz, yüksek yapışkan işsizlik sarmalına girdiğimiz” için ve borcu borçla kapatacak yeni dolarlar gelmediği için McKinsey bulundu, “taze borç akışını sağlasın diye” göreve çağrıldı. Onu davet eden Hazine Bakanımız, “McKinsey'in tedbirlere liderlik yapacağını” New York'ta finans kapitalin sahipleriyle toplantı yaptığı sırada açıkladı.

Tedbirler:

Devlet harcamalarını kısmak.

Vergileri ve zamları artırmak.

İşçinin, memurun, emeklinin maaş ve ücret artışını en azda tutarak Türkiye'yi ucuz işgücü ülkesi yapmak.

★★★

Abdurrahman!

Ben yazdığımın arkasındayım. Yeni komiserimiz Kinzi (McKinsey yazılıyor, Kinzi okunuyor) “bu tedbirlerin” gerçekten alınıp alınmadığını, sonuçlarının ne olduğunu denetleyecek, raporlayacak. Dünya finans kapitalinin sahipleri de raporlara bakıp, “demek ki Türkiye aldığı eski borçları kapatmak için alacağı yeni borçları da ödeyebilir. Türkiye, lobor artı 2 kat yükseltilmiş yeni faiz oranları ile yeni borç verilebilir ülkedir” diye ikna olacaklar. Sömürü katsayısı çok yükseltilmiş faizlerle “sendikasyon kredileri” imzalanacak.

Abdurrahman!

Dış borç!

Yine dış borçla kapanacak.

★★★

Abdurrahman!

Ortaya sorma.

Sahibine sor.

Öğrenelim:

Türkiye'nin en zengin adamı Murat Ülker, tasarruf tedbiri alarak, 2 uçağını sattı, tarifeli uçakla gidip gelmeye karar verdi. Politikaya girmeden önce Ülker'in bisküvit bayiliğini yapmış olan Cumhurbaşkanı, Katar'dan gönderilen hibe VIP uçağı niçin kabul etti? Halk yüklü vergiye dönüşen elektrik, doğalgaz zamları altında tasarrufa zorlanırken Cumhurbaşkanı hibe lüks uçağa binmem kararını niçin alamıyor?

Abdurrahman!

Selam ile dua ile!