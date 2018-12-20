Sürekli olarak “Benim milletim” diyor…

Senin milletin kim?

Adı yok mu milletinin?

Neden “Türk milleti” demiyorsun?

Bu ifade şahsen benim çok gücüme gidiyor? Adsız bir millet miyiz biz?

İktidarın yerel seçimlerden büyük kuşkusu var ki, hakaretler, tehditler, gözdağı vermeler havada uçuşuyor, ortalık geriliyor!

Gerginlikten, aşırı sert ve kırıcı sözlerden siyasi çıkar umanlar var. Oysa bu tutum ülkeye zarar veriyor, halkı kutuplaştırıyor, insanlarımızı düşman kardeşlere dönüştürüyor!

Muhalif olan herkes hakarete uğruyor, küçük görülüyor, aşağılanıyor!

Talimat verilir gibi “Zaten yargı bunlara gereken cevabı verecektir”, “Bunun bedelini ağır öderler” gibi sözler sarf ediliyor.

Bir bedel varsa buna yargı karar verir. Daha soruşturma bile açılmadan “Bedelini ağır öderler” demek yargısız infaz anlamına gelmiyor mu?

Bu tür sözlerle hem muhaliflere, hem de halka gözdağı verilmek isteniyor.

Böyle bir ortamda 31 Mart Yerel Seçimleri'ne gidiyoruz. Hiçbir belediye seçimi bu kadar kritik olmamış, böylesine önem kazanmamıştı. İktidar endişe içinde!

Ekonomi hayatımızın bir parçası…

Türk basınında ilk ekonomi sayfalarını 1970'li yıllarda yöneticisi olduğum efsane Günaydın Gazetesi'nde biz yapmıştık.

Bugün SÖZCÜ yazarları arasında olan ve yazıları ilgiyle okunan Necati Doğru, o tarihte ekonomi servisi şefimizdi.

Günaydın'ın sayfaları büyük ilgi görünce, bütün gazeteler ekonomiye önem vermek zorunda kaldı. Türk basınına ekonomi Günaydın'ın öncülüğünde girdi.

Artık televizyonlar da ekonomi haberlerine büyük önem veriyor ve programlar düzenliyor.

Dikkatle izliyorum… TV'lerin tamamına yakını iktidar yanlısı yayın yaparak ekonomimizi tozpembe göstermeye çalışıyor. Patronlarının devletle olan işlerini kolaylaştırmak istiyor ve izleyicilerini yanıltıyorlar!

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Sevgili okurlar… Bugün, TV dünyasında “bağımsız tek ekonomi programı” var.

Halk TV'de salı geceleri saat 21'den itibaren yayınlanan “Eko Parazit” programı.

Programı SÖZCÜ'nün sevilen ekonomi yazarı Murat Muratoğlu ile arkadaşı Erkin Şahinöz hazırlıyor. İkisi de beğeniliyor.

Herkesin kolayca anladığı, memleket gerçeklerini dile getiren, hiç kimseye yağcılık-yalakalık yapmadan doğruları anlatan güler yüzlü programı ben ilgiyle izliyorum.

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Salı gecesi Murat Muratoğlu ile Erkin Şahinöz'ü her zamanki gibi dikkatle dinledim.

Mutluluk endeksinde Türkiye'nin yüzde 75'i mutlu çıkıyor.

Murat Muratoğlu tebessüm ederek “İnsanlarının dörtte üçü mutlu olan ülkenin hali böyle olur mu?” diyor.

Araştırmalar emir-komuta ile yapıldığı için maalesef yanıltıcı!

Erkin Şahinöz “Diğer kanallar gerçekleri açıklamıyor. Türkiye'nin bağımsız tek ekonomi programını biz yapıyoruz” diyor. Haklı.

Uzun süren programdan sadece birkaç satırbaşı nakledeceğim:

– Uçurumun yanında gözü kapalı yürüyor gibiyiz.

– İşsiz sayımız 3 milyon 330 bine yükseldi.

– İnşaat sektörü felâket durumda…

– Sanayide 32 bin iş kaybı var.

– Ülkede korkudan doğru rapor yazılamıyor. Doğruyu söyleyenler derhal kovuluyor.

– Vergi affı, imar barışı, bedelli askerlik dediler, milyarlarca lira para topladılar. Fakat buna rağmen hâlâ 54 milyar lira bütçe açığı var. Paraları nereye harcadılar?

Sevgili okurlar… Ekonomide neler oluyor? Gerçekleri öğrenmek istiyorsanız her salı gecesi “Eko Parazit” programını izlemelisiniz. Diğer programlar lâfı güzaf!

AVM'ler neden doluyor?

Murat Muratoğlu ile Erkin Şahinöz'ün Halk TV'de hazırladığı “Eko-Parazit” programında öğrendim.

Dünyada AVM (Alışveriş Merkezi) en çok olan ülkelerden biriyiz. Avrupa'da birinciyiz.

İstanbul'da 118 tane AVM var.

Türkiye'deki toplam AVM'lerin sayısı 411.

Batı ülkelerinde AVM'ler şehir dışında inşa edilir. Bizde ise hepsi şehir içinde…

Büyük ekonomik sıkıntılara rağmen İstanbul'da özellikle hafta sonları AVM'ler dolup taşıyor. Neden?

Programda Murat Muratoğlu bunu şöyle açıkladı:

“Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da yeşil kalmadı. 16 yılda yeşil düşmanı bir kent yaratıldı! Halkın gidecek yeri yok! Nerede gezecek, nerede dolaşacaklar? Bu yüzden AVM'leri dolduruyorlar. Alışveriş yapan çok az. Halkta para kalmadı ki… Sadece ucuz yemek bölümleri iş yapıyor. AVM'ler doluyor ama kazanamıyor!”



TEBESSÜM

Temel'in eczanesi!

Temel'in eczanesine genç ve güzel bir kadın girmiş. Tartının üzerine çıkmış. Parayı atmış. Çıkan sonucu beğenmemiş.

Genç kadın önce mantosunu, sonra ceketini çıkartmış. Tartının üzerine çıkıp tekrar para atmış. Yine çıkan kilodan memnun olmamış.

Kadın, kısa bir süre düşündükten sonra eteğini de çıkartınca, Temel yerinden fırlamış, tartıya parayı kendisi atmış:

“Devam edin hanımefendi, bundan sonrası müesseseden!”

GÜNÜN SÖZÜ

Sen daha iyi bir fare kapanı yaparsan, doğa da daha zeki fareler yaratır!