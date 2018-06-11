Bahçeli’nin af isteği danışıklı dövüş mü?

Partisinin oyları dibe vuran Devlet Bahçeli şimdi ısrarla “Af” konusuna sarıldı.

Bir çeşit seçim rüşveti bu…

Bahçeli böylece birkaç oy daha fazla alacağını umuyor.

Büyük ortak AKP “Genel Af”fa yanaşmıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım “Gündemimizde af yok!” diyor ama Devlet Bahçeli, “Genel af çıkarılmasında kararlıyız. Afla ilgili vaatlerimiz beyannamemizde de var. Bu duruşumuzdan geri adım atmayız” diye dayatıyor.

Devlet Bahçeli, Tayyip Bey'e rağmen, kendiliğinden “af” diyebilir mi? Bu çok zor!

Af konusu iktidar partisi ile Devlet Bahçeli arasında danışıklı dövüş mü, AKP “Son anda alelacele bir af çıkarır mı?” bilmiyoruz.

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu, alelacele af konusunun konuşulmayacağını belirterek şöyle diyor:

“Devlet ciddiyeti, ayaküstü bazı lâfları konuşmamayı gerektirir. ‘Rahşan Affı' çıktıktan sonra, affı gündeme getiren herkes pişman olmuştu. Tahliye edilen 64 bin kişinin tamamına yakını 3 yıl içinde suç işleyerek tekrar hapse girdi. Türkiye 2000'de yaşadığı o aftan çok çekti. Çözüm nedir? Çözüm, mahkemeleri güvenilir yargılama yapar hale getirmek ve siyaseti yargının içinden çekmektir.”

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Ekonomiden Sorumlu Devlet eski Bakanı H. Ufuk Söylemez de “Bugün bize lâzım olan af değil, pişmanlık yasasıdır” diyor ve ekliyor:

“Cumhuriyet tarihinde görülmemiş boyutlarda yapıldığı iddia olunan yolsuzluk, rüşvet, partizanlık, eş-dost, akraba kayırmacılığı, hırsızlık, haksız iktisap, haksız zenginleşme olaylarını örtbas edebilecek böyle bir af önerisi yaparken hiç mi yüzleri kızarmıyor, hiç mi vicdanları sızlamıyor?

Yapılacak son şey aftır. Ama yapılacak ilk iş derhal kapsamlı ve iyi düşünülmüş bir ‘pişmanlık yasası' çıkarmaktır. Yurtdışına kaçırıldığı iddia edilen milyarlarca dolarlık paraların tespiti ve ülkeye iadesini sağlayacak çalışmalar seçim ertesinde hızla başlatılmalıdır. Pişman olan ve paraları iade etmeyi kabul edenler için gerekli teşvik edici ve koruyucu yasal önlemler de alınmalıdır.”

Ufuk Söylemez, Bahçeli'nin siyasal çıkarlar nedeniyle ortaya attığı af önerisinden vazgeçmesi gerektiğini belirterek şöyle devam ediyor:

“Sayın Bahçeli ‘tüyü bitmemiş yetimin' hakkını çalan, Allah ile aldatan, eş-dost, akraba ve partizan kayırımcılığı ile çıkar temin eden, yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık faillerinin affı ile sonuçlanacağını gayet iyi bildiği bu ‘af isterük' lâfından ve ısrarından vazgeçmelidir. Aksi halde büyük haksızlık ve kötülüğün önünü açmış olacaktır.”

Belediyeler niçin var?

Belediyeler halka hizmet etmek, insanların rahatını sağlamak için var değil mi?

Siz öyle sanın! Bizdeki belediyecilik anlayışı maalesef böyle değil!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kanunsuzluğa göz yumarak Kadıköy'ün Merdivenköy Mahallesi sakinlerine cehennem azabı yaşatıyor.

Çok sayıda şikâyet geldi.

Merdivenköy Mahallesi'ndeki Mustafa Saffet Anadolu Lisesi'nin yanı başındaki 96 bin metrekarelik boş arsayı İSKİ şantiye alanı olarak kullanıyor. Tatil günleri dahil günün her saatinde boş arsaya toprak boşaltan ağır tonajlı hafriyat kamyonları mahallenin kâbusu oldu. Aileler korkudan çocuklarını sokağa bırakamaz hale geldiler.

Aynı yerde Kurban bayramlarında yurdun her yanından binlerce büyük baş kurbanlık hayvan getiriliyor, Merdivenköy Mahallesi gübre kokusu ve karasinek istilasından geçilmiyor, halkın sağlığı tehlikeye giriyor.

Kadıköy Belediyesi bu kanunsuzluğa izin vermiyor ama arkada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olunca bir şey yapamıyor.

Sonuçta Merdivenköy halkının savcılığa başvurup suç duyurusunda bulunması gerekecek sanırım.

TEBESSÜM

Hırsızın öfkesi!

Gece geç vakit, kar maskeli bir hırsız, iyi giyimli ve zengin görünümlü adamın yolunu keser. Silahını dayayıp bağırır:

“Kımıldama! Ver paraları!”

Adam kaşlarını çatarak hırsıza soğuk soğuk bakar:

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?”

Hırsız “Hayır” der “Bilsem n'olur, bilmesem n'olur?”

Adam diklenerek:

“Ben milletvekiliyim!” der.

Bunu duyan hırsız bu kez öfkeyle bağırır:

“Öyleyse ver paralarımı!”

GÜNÜN SÖZÜ

Can çekişmekte olan ama can çekiştiğinin farkında olmayan bir dünyadayız!