Basın devleri!

Birinci sayfamızdaki TOKMAK-1 sütunumda üç gün Aydın Doğan olayını anlattım. Yazdıklarım işin resmi tarafıydı. Doğan Yayın Grubu'nun satışını objektif olarak değerlendirmeye çalıştım.

İşin bir de özel yanı var… Nedir bu?

Sevgili okurlar, ben 50 yılı aşan meslek hayatımda 10 gazete patronuyla çalıştım. Bab-ı Âli'de 10 ayrı gazetede 10 ayrı patronla çalışan başka bir meslektaş yoktur.

10 gazete patronundan sadece ikisi ile çok uzun süre çalıştım.

*Aydın Doğan ile 20 yıl 4 ay.

*Haldun Simavi ile 20 yıl 2 ay.

*Toplam 40 yıl 6 ay.

Demek ki gazetecilik hayatımın üçte ikisi Haldun Simavi ve Aydın Doğan ile geçmiş…

İkisinden de çok şeyler öğrendim.

Benden yaşça büyük oldukları için hocam gibiydiler…

* * *

Gençlik çağlarımda, meslekte yeni olduğum dönemlerde, gazetecilik tekniği açısından beni yetiştiren Haldun Simavi idi. Bu arada Simavi'nin efsane Genel Yayın Yönetmeni Necati Zincirkıran'ın da yetişmemde büyük payı vardır.

Sözlerine güvenilir patronlardı. Parasal yönden meslektaşlara hep düzgün ve dürüst davrandılar.

Biz Bab-ı Âli'de “Öküz öldü, ortaklık bitti” diyerek gazeteci arkadaşlarımızın kıdem tazminatlarının üzerine yatan gazete patronları da gördük. Hem de çok miktarda…

* * *

Son 50 yılın bütün gazete patronlarını tanıdım ve çoğu ile çalıştım. Aydın Doğan ve Haldun Simavi müstesna iki patrondur.

Halen SÖZCÜ'nün patronu Burak Akbay ile çalışıyorum.

Burak Akbay 47 yaşında genç bir patron. Bu mesleğin büyük patronlarından olacağı kesin. Bilgisiyle, enerjisiyle bunu hak ediyor. Fakat onun üzerinde iktidarın ağır baskıları ve devam eden temelsiz-mesnetsiz FETÖ davaları var. Bunları başka bir yazıda anlatırım.

* * *

Aydın Doğan ve tüm Doğan ailesinin nelerle mücadele ettiğini yakından bilenlerdenim.

Ben kimsenin Aydın Doğan'ın yerinde olmasını istemem.

Yıllarca direndi, dayandı, fırtınalara göğüs gerdi, Türkiye sevgisinden ve demokrasiden vazgeçmedi, fakat… Karşısında devletin gücü vardı. Hiç kimse devletten daha güçlü değildir.

Şimdi “Rekabet Kurulu satışa ne diyecek?” diyorlar. Sorulacak soru mu bu? Rekabet Kurulu hiçbir şey demeyecek. Saray'a karşı çıkmaları mümkün mü?

Aydın Doğan inat edip yayıncılık işinde devam etseydi başına çok şeyler gelebilirdi.

* * *

Ben 8 yıl önce Hürriyet Grubu'ndan ayrıldım fakat Aydın Doğan ile dostluğum devam etti.

Onunla kış aylarında İstanbul'da, yaz aylarında da Bodrum'da görüşüp sohbet eder, tavla oynarız.

Aydın Bey, tavla oyununu ve Bodrum'u çok seviyor. Ben de öyle…

Tavlada kim mi kazanıyor?

Bazen ben, bazen de Aydın Bey… Zar kime gelirse yani…

* * *

Aydın Doğan'ın bir sohbetimizde söylediği şu sözleri de yazmadan edemeyeceğim… Dedi ki:

“Ah, ah… Benim kalbim mezarlığa döndü… Yüreğim mezar taşlarıyla dolu!”

Anlamayarak yüzüne baktığımı görünce devam etti:

“Yanımızda uzun süre çalışıp iftira atanlar da çıktı. Bu meslekte dürüst gazeteciler kadar, ihanet edenler de var. Yanımızda çalışırlarken iyiydik. Ayrılınca kötü olduk. Yıllar boyunca o kadar çok ihanete uğradım ki, hepsini kalbime gömdüm! Mezar taşları dediğim bu…”

İyi bir aile babası olan Aydın Doğan'a basın mesleğinden, dertlerden ve sıkıntılardan uzak mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum.

TEBESSÜM

Külhanbeyi bir tavşan!

Tavşan ormanın orta yerinde kurmuş bir çilingir sofrası, külhanbeylik yapıyormuş…

O sırada zürafa oradan geçerken sormuş:

“Vay tavşan kardeş, nasılsın?”

“İyiyim be anam, içiyorum içiyorum, aslanı pataklıyorum.”

Zürafa şaşırmış ve hemen oradan uzaklaşmış. Bu kez köstebek geçerken sormuş:

“Selam tavşan kardeş, ne var ne yok?”

“N'olsun be gülüm, hep aynı… İçiyorum, içiyorum, aslan denilen o keratayı marizliyorum!”

Köstebek de şaşkın bir şekilde sıvışmış oradan…

Ancak o böyle konuşurken sözler aslanın kulağına gitmiş, “O tarafa doğru bir gidip görüneyim” diyen aslan çıkmış tavşanın karşısına…

“Eee, anlat bakalım tavşan efendi, ne var ne yok?”

Tavşan hemen kendine çeki düzen vererek yanıtlamış:

“N'olsun be abi? İçiyorum, içiyorum, abuk sabuk konuşup saçmalıyorum işte!”



GÜNÜN SÖZÜ

Başlarında çoban yoksa koyunlar sürü bile olmaz! Bazı toplumlar da öyle!