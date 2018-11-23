Utanmazlar!

Suudi Arabistan, Türkiye'yi düşman ilân etti.

Hani bizde ünlü bir lâf vardır: “Ya­vuz hırsız ev sahibini bastırır!” denir.

Suudiler de öyle… Hem gelip İstanbul'da canavarca cinayet işli­yorlar, hem de Türkiye'yi düşman ilân ediyorlar!

Bunun adı aymazlık ve utanmaz­lıktır!

Suudi işadamlarının Türkiye'nin boykot edilmesi için başlattıkları kampanya sosyal medyada olanca hızıyla devam ediyor.

Suudiler, Türkiye'yi, S.Ara­bistan Veliaht Prensi Salman'ı, Kaşıkçı cinayetine dahil etmeye çalışmakla suçluyorlar.

Suudilerin Türkiye'yi de İran gibi bir düşman olarak gördüklerini açıklamaları, bizdeki Arap hayran­larının kulaklarına küpe olmalıdır!

Bunların kafaları böyle… Hem dünyanın en vahşi cinayetini işlerler, hem de cinayeti çözmeye çalışanları düşman ilân ederler!

Aynı ülkenin adamları 1914'te de İngilizlerle bir olup Osmanlı askerini sırtından kalleşçe hançerle­mişlerdi!

Tarihleri “kara leke” olan bir toplumdan ne beklenir ki?