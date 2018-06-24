Kod adı: Kutup yıldızı

“Siyaset… siyaset” hem yordu, hem gerdi hem de bugün seçim yasakları var. Yarın sabah hepimiz seçim sonuçlarıyla ilgili konuşurken Ankara Kore Parkı'nda, Türkiye Muharip Gazileri Derneği Başkanı emekli Albay Şükrü Tandoğan, Kore Savaşı'nın (25 Haziran 1950 – 27 Temmuz 1953) 68. yıldönümü olduğunu belirtecek, Türk askerinin, Kunuri Muharebeleri'nde Amerikan 8. ordusunu imhadan kurtardığını, Kore Cumhuriyeti'nin kalıcı bir devlet olmasına katkı sağladığını anlatacak.

Kore Savaşı, “Soğuk Savaş” döneminin ilk büyük sıcak çatışması olarak tarihe geçti. Birbirine düşman iki farklı ideolojiyi benimseyerek kurulan Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) arasındaki çatışma, 25 Haziran 1950 sabahı Kuzey Kore askerlerinin 38'inci paralel boyunca saldırıya başlamalarıyla üç yıl boyunca devam edecek savaşa dönüşmüştü. İşte o savaşta 41 subay, 25 astsubay, 826 er olmak üzere 892 askerimiz şehit oldu ve onlar Pusan Şehitliği'nde yatıyor. Ruhları şad olsun.

KUNURİ MUHAREBESİ'NDE

BM Güvenlik Konseyi'nin Güney Kore'ye yardım etmek üzere üye ülkelere yaptığı yardım çağrısına 16 ülke olumlu cevap verdi. Türkiye Cumhuriyeti, Kore Savaşı'na ABD, İngiltere ve Kanada'dan sonra en fazla asker gönderen ülke oldu.

Kore'ye savaşmak üzere giden Türk tugayının ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ABD ile arasındaki ilk yakın askeri işbirliği 1'inci Türk Tugayı'nın İskenderun'dan 5 gemiyle Kore'ye naklinde yaşandı. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 5 bin 90 askerimizi, İskenderun'dan Kore'ye nakletmek için ABD, 5 gemi tahsis etti ve yolculuk 21 gün sürdü.

Türk tugayı, ABD 8'inci ordusunun 9'uncu Kolordu 25'inci tümeninin emrine bağlandı. “Kutup Yıldızı-North Star” kod adı verilen 1'inci Türk Tugayı, 26-30 Kasım'da Kunuri Muharebeleri'nde ağır kayıplar verdi. Bu muharebede Türk Tugayı, ABD 9'uncu Kolordusu'nun yan ve gerilerine doğru ilerlemek isteyen kuzey kuvvetlerine karşı artçı kuvvet olarak karşı durdu, ABD 8'inci ordusunun geri çekilmesi için en az iki gün kazandırdı.

Kunuri Boğazı'nda 29-30 Kasım tarihlerindeki savaşta, Türk birlikleri Amerikan birlikleri ile birlikte 4 kilometrelik boğazı birlikte savaşarak geçmeye çalıştı. İki Türk uçaksavar topunun düşman mevzilerine etkili ateşi ile askerlerin boğazdan çıkmaları mümkün oldu. Türk askeri, 300 bin kişilik kuzey ordusu karşısında ABD ordusunu korudu ama toplam 767 askerimiz de orada şehit düştü.

ABD'DEN “MÜMTAZ BİRLİK” NİŞANI

25-27 Ocak 1951 tarihinde yaşanan Kumyangjangni Muharebesi ile Çinliler ilk kez yenilgiye uğratıldı. BM kuvvetlerine Seul yolu açıldı. Komuta merkezinden; düşman mevzilerine taarruz edip 156 ve 185 rakımlı tepeleri ele geçiren Türk askerini izleyen ABD'li Yarbay Blair, bu savaşı harp tarihinde örnek olmaya değer taşıyacak kanlı bir muharebe olarak niteledi.

Kumyangjangni Muharebesi'nde kazanılan başarı, Güney Kore Cumhuriyeti'nin varlığının devam etmesi yolunda önemli bir dönüm noktası oldu. Türk Tugayı'na bu başarılarından dolayı Amerikan Kongresi tarafından Mümtaz Birlik Nişanı ve Beratı ile Güney Kore Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığı Birlik Nişanı verildi. 1953 Mayıs ayı sonunda Çin ve Kuzey Kore kuvvetlerinin büyük saldırısı karşısında Türk birlikleri, kendisinden çok üstün kuvvetlere karşı 36 saat direndi. 28 Mayıs 1953'te Vegas-Elko-Karsan Muharebeleri'nde gösterdikleri üstün başarı üzerine Türk Tugayı'na, ABD Cumhurbaşkanı adına 8'inci ordu komutanı tarafından “Liyakat Nişanı” verildi. Zafer, Güney Kore'nin varlığını kalıcı hale getirdi, barışın tesisine etki etti. 27 Temmuz 1953'te imzalanan mütareke metni ile Kuzey ve Güney Kore arasındaki sınır yine savaşın başlangıcında olduğu gibi 38'inci paralel çizgisi olarak kaldı.

ONLARIN YAPTIĞINA BAKIN

68 yıl önce Türk askerine, en yüksek nişanları verilirken, ABD Senatosu, F-35 savaş uçaklarının satışını askıya alınmasına ilişkin tasarıyı kabul etti. Gelin de bu tasarıya Kore gazilerinin yakınları tepki göstermesin.

Babası Kore Savaşı gazisi olan Prof. Dr. Hakan Kumbasar, “Uçak satışının askıya alınması için karar alanlar, 68 yıl önce Türk askerine yine kongre kararıyla verilen ödüllere baksın” diyor. Kore Savaşı'nda, Türk askerinin bilinmeyen çok kahramanlıkları, duygusallıkları var ve örnek hareketleri var. Kumbasar, “www.koresavasiveizleri.com” sayfasında bunları bir araya getirmeye ve gazi oğlu olarak ışık tutmaya çalışıyor.

Oylarımızı veriyoruz, sandıklara sahip çıkıyoruz ve heyecanlı bir akşama hazırız. Bakalım, kutup yıldızı parlayacak mı?