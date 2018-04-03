Açıklaması kabahatinden beter

Vahim olayı duymuşsunuzdur:
Olayın “kahramanı”; TBMM Başkanı İsmail Kahraman.
18 Mart Çanakkale Savaşı'nın anlatıldığı tiyatro oyununda kadın oyuncuların sahneden çıkarılmasıyla ilgili bakın ne dedi:
– “Yapılacak iş sadece ve sadece Çanakkale Türküsü'nü söylemek. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var. Toplamda 13 tane erkek var. Toplamda 29 kişi var. 9 tane askerimiz orada…”
Araya girmeme izin veriniz:
TBMM Başkanı İsmail Bey, Mehmetçik'ten “tane” diye bahsediyor! Sanırsınız züccaciye dükkanındaki ya da mal pazarındaki malları sayıyor! İnsanların böyle nitelenemeyeceğini bilmiyor!
Biri “kelle” der!
Diğeri “tane” der!
Bu daha ne ki….
Devam edelim İsmail Bey'in açıklamasına:
“Şehitlik ruhuna sahip olmayan, tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale'nin duygusunu bilmeyenler, ‘Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Kadınları koymadı.' (…) Ruh, duygu, dürüstlük, şahsiyet, haysiyet lazım. Müthiş bir faaliyet yaptık. Hiç ondan bahsetmek yok; Çanakkale ruhuymuş, Gazi Meclis'miş. (…) Seyit Onbaşı ruhu lazım. Her şeyi neden tutup da siyasi bir taraflara çekiyoruz? Neden bütünlüğümüzü sağlayıcı konularda bir arada bulunmuyoruz?”
Ne acı! TBMM Başkanı İsmail Bey Çanakkale Savaşı'nı hiç bilmiyor!
Şöyle…
Evet, Çanakkale destanında Seyit Onbaşı ruhu var.
Peki kadın kahramanlarımız yok mu?
TBMM Başkanı İsmail Bey yok sanıyor!
Çanakkale Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan dolayı TBMM tarafından rütbe verilen Nezahat Onbaşı adını duymamış…
Çanakkale Savaşı'na Kosova'dan sekiz tabur katıldı; gönüllüler arasında sadece erkekler değil, kadınlar da vardı. Zeynep Mido Çavuş, savaşa katılan ve şehit düşen Dragaşlılardan biriydi. Demek TBMM Başkanı İsmail Bey Zeynep Mido Çavuş'un adını da duymamış…
Saçlarını sıfıra vurdurup “Ahmet” ismiyle savaşa katılan Mücahide Hatice adını da duymamış… Mücahide Hatice Hanım Zafer-i Milli gazetesine bakın ne dedi: “İzmir'in Kemalpaşa (Nif) kazasının Ahmetli köyünden Hacı Halilzâdeler'denim. Babam merhum Mehmet Efendi'dir. Çanakkale Anafartalar 56. fırkada silahımla muharebelere iştirak ettim. Adım Ahmet idi. Benim kadın olduğumu kimse bilmiyordu. Şarapnel ve kurşunlarla dokuz yerimden yaralandım. Milli muharebelerimize de gönüllü iştirak ettim…” (20 Mart 1926)
Belli ki TBMM Başkanı İsmail Bey, yüzlerce gönüllü kadının başındaki baş hemşire Safiye Hüseyin Elbi adını bile duymamış…
Avusturyalı piyade er J.C.Davies, annesine yazdığı mektupta; keskin nişancı bir Türk kızının pek çok askeri vurduğunu, gün batmadan kendisinin de bir Avusturyalı tarafından vurulduğunu yazıyor. 19-21 yaşındaki genç kızın bedeninden, ölü olarak ele geçirildiğinde 51 kurşun çıkardıklarını belirtiyor.
TBMM Başkanı'nın sadece soyadı Kahraman!
Çanakkale Savaşı'ndaki kadın kahramanlarımızı bilmiyor…
TBMM Başkanı İsmail Bey bizlere Çanakkale ruhunu öğretmeye kalkışıyor!
Neymiş; “Çanakkale ruhunu bilmeyenler kadınları neden sahneden indirdiğini bilemezmiş!”
Bu sözleri eden kişi sadece Seyit Onbaşı ruhundan haberdar.
Ama, oturduğu koltuk tarafından ödüllendirilen Nezahat Onbaşı ruhundan bihaber!
Sonra da akıl veriyor; “tarihinizi bilin” diye!
Sanırım bilinci ve ruhu “kadın ruhuna” kapalı; okuma yaparken tarih yazan kadın kahramanların sayfalarını atlamış!
Erkek egemen bir kültürün sonucu budur; kadını sahneden indirmek!
Aslında… Mesele, Çanakkale Savaşı'ndaki kadınların olup olmadığı değil; CIA dayatması Vehhabi/Selefi geleneğinde yetişen kimi politikacıların kadına tahammülünün olmamasıdır. Yoksa…
Bu topraklarda Abdülmecit'in onayıyla 172 yıldır tiyatro yapılıyor…
Bu topraklarda Abdülaziz'in onayıyla 149 yıldır Türkçe oyun oynanıyor…
Bu topraklarda (tam da bugün) 100 yıldır Türk kadınları/Afife Jaleler tiyatro sahnesine çıkıyor…
Bu topraklarda 95 yıldır Atatürk'ün teşvikiyle Türk kadınları/ Bedia Muvahhitler tiyatro sahnesindeler…
Öyle ki…
Tarih: 9 Mart 1930.
Ankara'ya turneye gelen İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçılarına Atatürk, Gazi Orman Çiftliği Marmara Köşkü'nde yemek daveti verdi. Yemekten sonra sanatçılar ayrılırken Atatürk'ün elini öpmek istedi. Bunun üzerine Atatürk tarihi sözünü etti:
“Biz hepimiz milletvekili olabiliriz, bakan olabiliriz, hatta cumhurbaşkanı olabiliriz. Ama hiçbirimiz sanatkar olamayız. Böyle olunca sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.”
Böyle bir liderimiz var…
Diğer yanda…
Tarih: 18 Mart 2018.
TBMM Başkanı İsmail Bey kadın oyuncuları “Çanakkale ruhunu uymuyor” diye sahneden indiriyor!
Bakınız…
İsmail Bey kişi olarak tiyatro sahnesinde kadın görmek istemeyebilir. Kadınları sadece harem'de görmek salt kendini ilgilendirir.
Ve fakat:
TBMM'nin başkanlığını yapan İsmail Kahraman “uyduruk sebeplerle” kadın oyuncuları sahneden indiremez.
Bu tür tavırları ülkeyi geriyor; Türkiye'nin adını lekeliyor.
Maalesef İsmail Bey, Meclis başkanlığına yakışmıyor!
TBMM Başkanlığı'nı, MTTB Başkanlığı ile karıştırıyor!