“Alkış” tartışması

En son -eski komşum- Ara Güler'in cenaze töreninde yaşandı:

Camide, kilisede, sinagogda alkış olur mu?

Kilisede ve sinagogda alkış olur mu, bilemem.

Peki camide olur mu? Konumuz bu:

“Alkış” denince aklınıza ne geliyor; bir şeyi beğenmek, onaylamak için el çırpmak! Başka?

Şeyh Tevfik Efendi'yi bilir misiniz; II. Abdülhamit'in “baş/ser alkışçısı” idi.

Sarayda altı kişilik “alkış bölüğü” vardı!

Konumuz cami olduğu için örneği buradan vereyim:

Padişah cuma namazını kılmak için saraydan çıkarken seralkışçının işaretiyle, alkış çavuşları bağırarak şöyle derdi:

– Uğurun hayır ola, yaşın uzun ola, hak Teâlâ efendimize ömürler vere devletinle çok yaşa…

Padişah camiye varınca bu kez şöyle alkış yapılırdı:

– Yardımcın Allah ola, yaşın uzun ola, hak Teâlâ efendimize ömürler vere devletinle çok yaşa… (II. Abdülhamit son sözü “Padişahım şevketinle devletinle bin yaşa” diye değiştirdi!)

Namazdan sonra “büyük alkış” denen “Uğurun hayır ola” denirdi. Halk da söylenenlere eşlik ederdi.

Bayram namazlarında, Kadir Gecesi'nde de benzer alkış merasimleri yapılırdı:

– Camiye giderken, “uğurun hayır ola…”

– Camiye varınca, “yardımcın Allah ola…”

– Camiden çıkarken, “uğurun hayır ola…”

– Saraya girerken, “yardımcın Allah ola…”

Yani… Bizim kültürümüzde camide “alkış” geleneği var.

Şemsettin Sami, Kamûs-ı Türki eserinde “alkış” terimini; “El çırparak bülend âvâz ile (yüksek sesle) bağırarak edilen takdîr ve tahsîn (değer verme, beğenip güzel bulma)” şeklinde açıklar.

Konuyu biraz daha açayım…

Şakşakçılık değil

Türk tarihinde…

“Alkış” insanların; kendileri, yakınları ve sevdikleri için övgü, kutsama, iyilik dilemek amacıyla söyledikleri kalıplaşmış sözlerdi.

Tanrı'ya seslenme idi.

Sözlü kültür geleneğimizdi.

Zamanla yazıya döküldü:

158 adet Türkçe mezar ve kaya taşlarından oluşan Yenisey Yazıtları'nda “alkış” var; övgü-kutsama- iyiliklerini sayma anlamında.

Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lûgati't-Türk sözlüğünde de “alkış”, övgü-dua olarak tanımlanıyor.

– “Ol begge alkış berdi.” Yani… “O beyi övdü” anlamındadır.

Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig eserinin yedi yerinde “alkış” geçiyor.

Keza:

“Alkış” Dede Korkut kitabında da karşımıza çıkar: Dedem Korkut, Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü destanda, “Basat'a alkış virdi.”

Eski Türkçe “alka”, övmek- kutsamak” fiilinden “lş” sonekiyle türetildi; “övgü”, “değer verme” anlamında.

Selçuklularda “serhenk” denen çavuşlar “alkış” yaptırırdı.

14. yüzyılda “İşkname”ne diyor:

“Atadan böyle midir bana alkış

Ki hasret oduna yanam yaz kış”

Örnekleri uzatmayayım:

Eskiden “alkış” sözle-yazıyla yapılırdı. Ya şimdi?

Biçimi ne olursa olsun…

Günümüzde “alkış”ın taşıdığı anlam:

Yüceltmek, onaylamak, övmek, kutsamak…

“Alkış” salt iki eli birbirine vurma eylemi değildir; kültürümüzde derin ritüeli vardır. Yoksa maymun da iki elini birbirine vuruyor!

“Alkış” tezahürat değildir. Seyirciyi etkilemek- coşturmak için Romalı oyun organizatörlerinden miras, içten pazarlıklı “şakşak” ile “alkışı” birbirine hiç karıştırmayınız.

Gelelim cami avlusundaki “alkış” meselesine…

Şekilcilik

Kimileri…

Camiyi halkın toplanma yeri olmaktan çıkarıp, salt ibadet edilen yere dönüştürdü. Bin bir yasakla camiyi hayata kapattı. İtibarıyla…

Cami avlusunda “Allah rahmet eylesin”, “Mekânı cennet olsun”, “Nur içinde yatsın”, “Allah taksiratını affetsin” diyerek alkış tutmayı dinen yasak eyledi!

Oysa, “alkış” geleneğimizde var.

Öyle ya:

Dün… II. Abdülhamit'i camide sözle alkışlamak olumlu bulunurken…

Bugün… Değerli sanatçıyı son yolculuğuna uğurlarken cami avlusunda elle alkışlamak neden yasak olsun?

Dün ile bugünün farkı ne?

Sadece biçimsel fark var!

Bırakınız:

Bir sanatçı için “alkış” hazinesidir.

Cami avlusu son perdesidir.

Sevenleri sanatçıyı –takdir teşekkür duygusunu belirtmek için- kültürümüzde bulunan alkışla uğurlasın.

Dün biri çıkıp II. Abdülhamit'e, “padişahım camide alkış yaptırmak görgüsüzlüktür” dedi mi? Herkes alkışa katıldı…

Tarihimiz bilinmiyor…

Kültürümüz tanınmıyor…

Binlerce yıllık “alkış” geleneği, miting alanlarındaki kiralık “şakşakçılar” ile aynı kefeye konulmaya çabalanıyor! Yazık…

Yetmezmiş gibi… İnsanlara yol-yordam öğretmeye kalkışıyorlar!

Tek örnek vereyim:

Camilerimizde okunan mevlide itirazı olan var mı? Oysa…

Süleyman Çelebi “Vesiletü'n Necât” (Kurtuluş Vesilesi) adlı mevlidi 1409'da yazdı. Ama…

Mevlit kutlaması Osmanlı'da ancak 1588'de resmi devlet protokolü haline getirildi. Aradan 179 yıl geçti.

Camide “alkış” için yıllar geçmesine gerek yok, zaten kültürümüzde var!

“Alkış” bir duadır…

“Alkış” bir senadır…

Bırakınız insanlar sevdiklerini son yolculuğuna diledikleri gibi uğurlasın…

Nedir bu şekilcilik hastalığı?

İslam “şekilcilik dini” değildir.